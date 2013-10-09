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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۱

محمد احمدی استاندار فارس شد

محمد احمدی استاندار فارس شد

شیراز – خبرگزاری مهر: هیئت دولت امروز سید محمد احمدی را به عنوان استاندار فارس انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احمدی دارای سوابقی همچنین معاونت استانداری، استانداری، سفارت و... است.

وی متولد ۱۳۳۵ و از نیروهای بومی استان فارس محسوب می شود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای  اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتظارات نمایندگان مجلس از استاندار جدید گفت: مشکلات و معضلات استان فارس از یک طرف و ظرفیتها و توانمندیها نیز از طرف دیگر مشخص است.

این نماینده مجلس بیان کرد: استان اکنون در حوزه هایی نظیر نرخ بیکاری، درآمد سرانه، سرانه تخت بیمارستانی، آموزش عالی و... وضعیت قابل قبولی ندارد.

وی گفت: استان فارس در حوزه آب نیز دچار مشکل است و نیازهای آب استان نیز باید به روشهای مختلف حل شود.

قادری گفت: باد از توانمندیها برای پیشبرد و اصلاح شاخصهای اقتصادی استفاده شود.

 

کد مطلب 2152578

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