محمد احمدی استاندار فارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احمدی دارای سوابقی همچنین معاونت استانداری، استانداری، سفارت و... است.

وی متولد ۱۳۳۵ و از نیروهای بومی استان فارس محسوب می شود.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتظارات نمایندگان مجلس از استاندار جدید گفت: مشکلات و معضلات استان فارس از یک طرف و ظرفیتها و توانمندیها نیز از طرف دیگر مشخص است.

این نماینده مجلس بیان کرد: استان اکنون در حوزه هایی نظیر نرخ بیکاری، درآمد سرانه، سرانه تخت بیمارستانی، آموزش عالی و... وضعیت قابل قبولی ندارد.

وی گفت: استان فارس در حوزه آب نیز دچار مشکل است و نیازهای آب استان نیز باید به روشهای مختلف حل شود.

قادری گفت: باد از توانمندیها برای پیشبرد و اصلاح شاخصهای اقتصادی استفاده شود.