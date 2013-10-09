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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۹

از مهدیه کافی تا حسینیه شریعتی در «خراسان فرهنگی»

از مهدیه کافی تا حسینیه شریعتی در «خراسان فرهنگی»

دومین شماره «خراسان فرهنگی» با نگاهی به شباهت‌های شیخ احمد کافی و دکتر علی شریعتی در پرونده‌ای با عنوان «از مهدیه کافی تا حسینیه شریعتی» روی دکه رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شماره «خراسان فرهنگی» ضمیمه فرهنگی روزنامه خراسان به مدیر مسئولی کورش شجاعی و سردبیری محمد سعید احدیان منتشر شد.

پرونده ویژه این شماره خراسان فرهنگی «از مهدیه کافی تا حسینیه شریعتی دوگانه دکتر و شیخ» شامل این عناوین است: میراث‌داررسانه «منبر»، شیخ‌احمد کافی از چشم برادر (برای برادرم نقشه کشیده بودند)، نیمه شعبان 1357 چرا کافی در مهدیه نبود؟، تشییع جنازه سیاسی، نوار کافی و صدای ماندگار، صبح جمعه با دوستداران کافی، گپ و گفتی با خانواده شیخ‌احمد کافی، دوگانه شیخ و دکتر، مروری بر هفت شباهت «کافی» و «شریعتی»، منبری که هم سینما‌ها را تعطیل می‌کرد و هم منبرها.