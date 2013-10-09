از مهدیه کافی تا حسینیه شریعتی در «خراسان فرهنگی»

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شماره «خراسان فرهنگی» ضمیمه فرهنگی روزنامه خراسان به مدیر مسئولی کورش شجاعی و سردبیری محمد سعید احدیان منتشر شد.

پرونده ویژه این شماره خراسان فرهنگی «از مهدیه کافی تا حسینیه شریعتی دوگانه دکتر و شیخ» شامل این عناوین است: میراث‌داررسانه «منبر»، شیخ‌احمد کافی از چشم برادر (برای برادرم نقشه کشیده بودند)، نیمه شعبان 1357 چرا کافی در مهدیه نبود؟، تشییع جنازه سیاسی، نوار کافی و صدای ماندگار، صبح جمعه با دوستداران کافی، گپ و گفتی با خانواده شیخ‌احمد کافی، دوگانه شیخ و دکتر، مروری بر هفت شباهت «کافی» و «شریعتی»، منبری که هم سینما‌ها را تعطیل می‌کرد و هم منبرها.