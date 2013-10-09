بازیکن ملوان جریمه شد/ محرومیت سرمربی و مدیرعامل هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم ملوان انزلی و فولاد خوزستان که روز 5 مهرماه در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد، از سوی مازیار زارع تخلفاتی نسبت به مقامات رسمی مسابقه و تحریک تماشاگران به فحاشی در دقایق پایانی مسابقه صورت گرفت. بر همین اساس کمیته انضباطی طبق بند 1 ماده 22 آیین نامه وی را به یک جلسه محرومیت و مبلغ 30 میلیون ریال نقدی جریمه نقدی محکوم کرد.

در ضمن تماشاگران منتسب به تیم ملوان بندرانزلی با شعارهای غیراخلاقی و فحاشی به تماشاگران تیم میهمان کردند. بر همین اساس کمیته انضباطی طبق بند 4 ماده 22 آیین نامه انضباطی تذکر کتبی و مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین کمیته انضباطی آرای خود درباره فوتسال اعلام کرد. دیدار دو تیم ماهان تندیس قم و هلال احمر تبریز از سری رقابتهای لیگ برتر فوتسال در قم و در تاریخ 11 مهرماه برگزار شد که از سوی محسن خبیری سرمربی تیم هلال احمر تبریز و علمی مدیر عامل این تیم تخلفاتی صورت گرفت. کمیته انضباطی افراد فوق را تا اطلاع ثانوی از همراهی تیم مربوطه در کلیه مسابقات و دخالت در امور فوتسال معلق و محروم کرد. این دو باید روز سه شنبه هفتم آبان ماه در کمیته انضباطی حضور داشته و درباره تخلفات خود توضیحاتی را ارائه دهند.

علاوه بر این، رشید قلی پور بازیکن تیم دبیری تبریز که به مدت 8 جلسه از همراهی تیم خود در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود، پس از گذشت چهار جلسه محرومیت و پرداخت جریمه نقدی و باتوجه به درخواست باشگاه فوق مبنی بر ابراز ندامت و پشیمانی این بازیکن به کمیته انضباطی، این کمیته پس از بررسی درخواست باشگاه و همچنین اظهار ندامت بازیکن و واریز جریمه نقدی، به استناد تبصره یک ماده 29 آئین نامه انضباطی 4 جلسه محرومیت این بازیکن را از تاریخ نهم مهرماه به مدت یکسال به حالت تعلیق در آورد.