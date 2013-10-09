انقلاب پیامبر (ص) با ابلاغ امامت استمرار یافت/ برگزاری 50 برنامه دهه ولایت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قمی اویلی ظهر چهارشنبه در ستاد غدیر این شهرستان با اشاره به اهمیت برگزاری برنامه های مختلف در دهه ولایت خاطرنشان کرد: بیش از 50 برنامه متنوع دهه ولایت در قالب برنامه های فرهنگی، دینی، اجتماعی، ورزشی و شاد در نوشهر برگزار خواهد شد.

وی با بیان آنکه ويژه برنامه هاي دهه ولايت از روز عرفه آغاز شده و تا عيد غدير خم ادامه مي يابد.اظهار داشت: اولین روز دهه ولایت از ۲۳ مهر ماه مصادف با ۹ ذی‌الحجه با شعار ولایت و نیایش همزمان با برگزاری دعای عرفه در سطح مساجد شهرستان و بقاع متبرکه آغاز می شود.

فرماندار نوشهر با اشاره به نامگذاری دومین روز هفته ولایت با شعار ولایت و اطاعت عنوان داشت: نماز عید قربان در مصلی حضرت امام(ره) با هماهنگی ستاد نماز جمعه شهرستان برگزار خواهد شد و همچنین همایش یاوران غدیر و عاشورا از برنامه های دیگر این روز خواهد بود.

وی سومین روز دهه ولایت را با شعار ولایت، ایثار و شهادت عنوان کرد و گفت: در این روز آیین غبارروبی گلزار شهدا ، تکریم خانواده‌های شهدا و عیادت از بیماران برگزار خواهد شد.

قمی اویلی با بیان آنکه چهارمین روز دهه ولایت با شعار ولایت و بصیرت همراه با برنامه‌هایی از جمله برگزاری جشن تکلیف، مسابقات قرآنی خواهد بود اظهار داشت: در پنجمین روز از دهه ولایت با شعار ولایت و جوانان شاهد افتتاح باشگاه ورزشی، پیاده روی خانوادگی، برپایی ایستگاه های نقاشی کودکان خواهیم بود.

وی با اشاره به چراغاني و آذين بندي و نورافشاني در سطح شهر و روستا در ایام دهه ولایت خاطرنشان کرد: در این ایام علاوه بر توزیع نان های صلواتی در سطح شهر، 110 بسته حمایتی نیز در بین اقشار ضعیف جامعه توزیع می شود.

جشنواره تئاتر بهار در پاییز

فرماندار نوشهر تاکید کرد: در روز اول آبان ماه زنگ ولایت در مدارس شهرستان به صدا در خواهد آمد و در شب عید غدیر مراسم نورافشانی و جشن و سرور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای 5 تئاتر در سالن ارشاد با عنوان جشنواره تئاتر بهار در پائیز اضافه کرد: در این دهه با برگزاری برنامه های متنوع تلاش شده تا ضمن آشناکردن جوانان با مفاهيم اسلامي، زمينه شادي و نشاط شهروندان در اين ايام فراهم گردد.

برنامه های دهه ولایت از ۲۳ مهر لغایت ۲ آبان همزمان با اعیاد سعید قربان و غدیر برگزار می شود.