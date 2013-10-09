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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رفسنجان انتخاب شد

رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رفسنجان انتخاب شد

رفسنجان - خبرگزاری مهر: با رای گیری برای انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی بخش مرکزی رفسنجان، گیری سید ابوالقاسم احمدی به عنوان رئیس این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای بخش مرکزی رفسنجان صبح چهارشنبه در بخشداری مرکزی رفسنجان با حضور بخشدار مرکزی و اعضاء شورای اسلامی برگزار شد.

در این انتخابات، پس از رای گیری سید ابوالقاسم احمدی و احمد پور بخشی به عنوان رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رفسنجان انتخاب شدند.

همچنین عباس اسماعیلی، حاج حسن حیدری پور و حسین بلوچ به عنوان منشی اول، دوم و سوم برگزیده شدند.

در ادامه این جلسه، حسن حیدری پور به عنوان نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان رفسنجان انتخاب و معرفی شد.

کد مطلب 2152589

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