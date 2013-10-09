رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رفسنجان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه شورای بخش مرکزی رفسنجان صبح چهارشنبه در بخشداری مرکزی رفسنجان با حضور بخشدار مرکزی و اعضاء شورای اسلامی برگزار شد.

در این انتخابات، پس از رای گیری سید ابوالقاسم احمدی و احمد پور بخشی به عنوان رئیس و نائب رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی رفسنجان انتخاب شدند.

همچنین عباس اسماعیلی، حاج حسن حیدری پور و حسین بلوچ به عنوان منشی اول، دوم و سوم برگزیده شدند.

در ادامه این جلسه، حسن حیدری پور به عنوان نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی در شورای اسلامی شهرستان رفسنجان انتخاب و معرفی شد.