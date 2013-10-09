رصد مستمر تغييرات قيمتي كالاهاي اساسي مردم قم

به گزارش خبرگزاری مهر، كرم رضا پيريايي در جلسه تنظيم بازار استان قم، ضمن رضايت از عملكرد خوب ستاد تنظيم بازار استان از اعضاي اين ستاد به خاطر اقدامات كنترلي و نظارتي تشكر كرد.

استاندار قم با اشاره به رصد مستمر تغييرات قيمتي مربوط به 60 قلم كالاي اساسي و مورد نياز مردم از كانال هاي مختلف از جمله ستاد تنظيم بازار استان گفت: بررسي ها نشانگر اين است كه قيمت 48 قلم از اين كالاها در قم پايينتر از ميانگين كشوري است.

پيريايي ضمن دريافت گزارش‌های اعضاء از وضعيت بهاي كالاها خواستار ارائه گزارش جامع و دقيق از قيمت‌هاي 23 گروه كالايي نسبت به آغاز سال 92 در آينده نزديك گذشته شد.

وي با ابراز اميدواري نسبت به هدف گذاري رئيس جمهور محترم در ارتقاء و پيشرفت توليد اظهار كرد: مي بايستي در حمايت از توليد كنندگان از اين پشتيباني استفاده كنيم.

استاندار قم عمل به تكليف را از وظايف مديران دستگاه ها عنوان كرد و گفت: در اين امر نبايد به توانمان بسنده كنيم، بلكه با همفكري و مشاركت مشكلات را برطرف كنيم.

پيريايي در پايان با تاكيد بر لزوم اتخاذ تدابير و برنامه ريزي هاي لازم براي بازار شب عيد استان تصريح كرد: دستگاه ها باید نمايندگان متبوع شان را تعيين و در تعديل قيمت هاي شب عيد استان با يكديگر همكاري لازم را نمايند و در اين امر از هيچ اقدامي فروگذار نكنند.

بررسي آخرين وضعيت پروژه هاي مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان قم

آخرين وضعيت پروژه هاي مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان قم كه در مهرماه سال 89 انجام شد با حضور مديران كل دستگاههاي اجرايي و به رياست معاون امور عمراني استانداري بررسي شد.

معاون امور عمراني استانداري قم در جلسه پيگيري پروژه هاي مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان بر ضرورت تكميل و بهره برداري اين پروژه هاي تاكيد كرد و گفت: در اين سفر تعداد 324 پروژه براي عمران و آباداني استان مصوب گرديد كه اين پروژه ها در بخشهاي زيرساختي، عمراني، فرهنگي ورزشي، بهداشت و درمان، كشاورزي و آموزشي پژوهشي با اعتباري بالغ بر 17 هزار و 453 ميليارد ريال در دست اجراست.

جواد دلاوري افزود: اين پروژه ها با اعطاي 13 هزار و 400 ميليارد ريال اعتبار عمراني و بيش از 4 هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي انجام خواهد شد كه تعداد 156 پروژه به اتمام رسيده و تعداد 163 پروژه در حال انجام مي باشد.

وی تكميل طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به استان، ، احداث شهرك سينمايي پيامبر اعظم(ص)، ساماندهي ورودي قم از آزادراه تهران در ميدان 72 تن و سه راهي خرمشهر در ورودي محور اراك، گاز رساني به روستاها، آسفالت راههاي روستايي استان، واگذاري ورزشگاه شهيد حيدريان به تربيت بدني، احداث پايگاههاي اورژانس جاده اي، توسعه و احداث زمين چمن دو ورزشگاه شهداي هفتم تير و شهداي نيروگاه در نقاط محروم شهر، و احداث 21 باب فضاي آموزشي ، احداث 2000 واحد مسكوني براي مددجويان كميته امداد و بهزيستي و محرومين ، تبديل درمانگاه سپاه علي ابن ابيطالب(ع) به بيمارستان را از مهمترين پروژه هاي انجام شده مصوب سفر مقام معظم رهبري به استان ذكر كرد.

معاون امور عمراني در ادامه سخنان خود بيان داشت: از پروژه هاي مهم در دست انجام نيز ، توسعه ضلع شرقي حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، احداث كتابخانه مركزي، ارتقاء محورهاي مواصلاتي استان، مجتمع فرهنگي و هنري پرديسان، احداث كمپينگ زائرين، ساماندهي امامزادگان چهل اختران و موسي مبرقع در بافتهاي فرسوده شهري وساير بقاع متبركه، احداث پارك جنگلي ثامن الائمه(ع) در محور گرمسار، پروژه هاي ساماندهي محلات غيربرخوردار و سكونتگاههاي غير رسمي ، ايجاد فضاي سبز و بوستانهاي شهري، احداث نمايشگاه دائمي فرش، موزه دفاع مقدس و ايستگاههاي آتش نشاني است.

وي در پايان سخنان خود بر جديت در تكميل پروژه هاي در دست انجام تاكيد كرد و گفت : انشاالله با اجرا و بهره برداري ازاين پروژه ها تحول اساسي در عمران و آباداني استان صورت خواهد گرفت و حلاوت سفر معظم له ، كام مردم فهيم و ولايتمدار استان قم را شيرين خواهد كرد.

