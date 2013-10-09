لاریجانی وضعیت سوریه را برای همتای سوئیسی تشریح کرد

به گزارش اعزامی مهر به سوئیس علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری اجلاس بین المجالس جهانی با فیپ لومباردی دیدار و گفت و گو کرد.

رئیس مجلس در این دیدار گفت: در ایران نگاه مثبتی در رابطه با کشور شما وجود دارد و از شما به عنوان یک کشور بی طرف هم توقعات بیشتری دارند.

وی افزود: روابط تجاری خوبی فی ما بین دو کشور بوده است و در رایزنی های سیاسی ما از حضور کشور شما در مسائل مهم حمایت کردیم. کشور شما در زمینه هسته ای ایران یک زمانی ابراز علاقه کرد و من برای صحبت به اینجا آمدم البته با این شتاب جلو نرفت. مسائل مختلفی پیش آمد که امیدوارم شما نقش مثبت و موثری داشته باشید.

لاریجانی ادامه داد: یکی از مسائل مهم در منطقه مسئله تروریسم و افراطی گری است، گاهی هم به نظر می رسد برخی کشورهای بزرگ با این مسئله تاکتیکی بر خورد می کنند شاید فکر می کنند در برخی جاها از تروریسم به نفع خود استفاده کنند و سپس سرکوب کنند این اشتباه استراتژیک است، تروریست ها وقتی توسعه پیدا کردند نمی شود با سرکوب با آنها برخورد کرد.

وی با بیان این که سوریه مجمع الجزایر تروریست ها شده است، گفت: امروز شاهدیم که تعدادی هم از اروپا به سوریه رفته اند، این جمعیت را نمی شود کنترل کرد ما فکر می کنیم در این زمینه باید یک تصمیم جهانی گرفت، در غیر این صورت بحران جهانی خواهیم داشت.

لاریجانی گفت: دو کانتینر مواد شیمیایی وارد مرز سوریه شده اما به آن توجه نشد. چند روز قبل از آن آقای لاوروف گفته بود که سلاح شیمیایی وارد سوریه شده است یعنی معضل بزرگی در منطقه است و ساده نیست. مسائلی که در سوریه رخ می دهد را نمی توان با گاز سارین حل کرد.

رئیس مجلس ادامه داد: ما از ابتدا با تروریسم مخالف بودیم و صدمات زیادی از تروریسم خوردیم. بسیاری از مردم ما از طریق ترور کشته شدند و انتظار داریم شما کمک کنید که تروریست پیشرفت نکند.

وی ادامه داد: ما همچنان مجروحینی داریم که تحت تاثیر گاز شیمیایی بوده اند و آن ها را مداوا می کنیم لذا برخورد تاکتیکی با تروریسم معضل است. ما آمادگی داریم در این زمینه ها همکاری مشترک داشته باشیم. در مسئله هسته ای ایران نیز با شما مذاکراتی داشتیم. ما دنبال سلاح اتمی نیستیم و می دانیم این به یک موضوع به یک مسابقه تبدیل می شود که بحران ایجاد می کند.

لاریجانی ادامه داد: ضمنا رهبر انقلاب ما فتوا صادر کردند که تولید سلاح کشتار جمعی حرام است. شما یک فرد حقوق دان هستید وقتی رهبران دینی پیامی صادر کردند بالاتر از قانون است و امکان تغییر ندارد ولی قانون مجلس را می توان تغییر داد.

وی گفت: نباید انتظار داشته باشند ما تکنولوژی صلح آمیز نداشته باشیم چون این دانش است و نمی توان آن را محدود کرد. ما به سمت سلاح نخواهیم رفت. همانطور که شما تاکید کرده اید شرایط تغییر کرده است، تحریم کردن ایران موضوع را حل نمی کند. ما را تحریم کرده اند اما جلوی فعالیت هسته ای گرفته نشد.

وی با اشاره به رای بالای روحانی رئیس جمهوری ایران در انتخابات اخیر گفت: ما در پارلمان از اقدامات دیپلماتیک ایشان حمایت می کنیم. این فرصت خوبی است که مشکلات در متن سیاسی حل شود. در این زمینه نقش آفرینی سوئیس مثبت است و برگزاری مذاکرات هسته ای در ژنو علامت خوبی است.

رئیس مجلس گفت: در مسئله همکاری های اقتصادی فرصت های خوبی برای کشور شما در ایران وجود دارد و مردم ما نسبت به برخی کشورهای غربی حساسیت دارند اما نسبت به سوئیس نگاه مثبتی وجود دارد. ایران کشور 75 میلیونی است که فرصت خوبی برای شما برای سرمایه گذاری دارد.

در ادامه این دیدار فیلیپ لومباردی رئیس مجلس سوئیس نیز با استقبال از امکان مثبت برای سوئیس در تحکیم روابط بین دو کشور اظهار داشت: معتقد هستیم که حمایت های پارلمانی می تواند به روابط بین کشورها کمک کند زیرا نمایندگان پارلمان ها در ارتباط مستقیم با مردم هستند و برخی اوقات بهتر از دولت ها می توانند نقش آفرین باشند.

وی از دانش بالای لاریجانی تجلیل کرد و گفت: مشکلات مردم زمانی شروع شد که ریاضی از فلسفه جدا شد اما شما برعکس این دو فکر می کنید و معتقد به تلفیق این علوم هستید.

وی گفت: در برهه ای از زمان قرار گرفتیم که خیلی چیزها در جهان در حال عوض شدن است، که در کشور شما هم چنین است. ما علاقه مند هستیم همه ظرفیت ها در جهت حل مشکلات و معضلات به کارگرفته شود. ما بسیار خرسندیم که کشور شما قبول کرده که ما حافظ منافع آمریکا باشیم و خرسندیم که این همکاری ها را ادامه دهیم. ما باید به نفع منافع ملت ها حرکت کنیم.

وی افزود: در تاریخ بشریت واقعیت ها همیشه متفاوت از دیدگاه انسان ها است. در مورد وضعیت سوریه و سلاح های شیمیایی و اتمی هم همینطور است. برداشت های مختلف می تواند موجب تروریسم باشد، به همین خاطر بهترین راه ایجاد اعتماد و بازسازی باشد و در این رابطه فعالیت های بین الملل و دیپلماتیک باید این اعتماد ها را به وجود آورد.

لومباردی ضمن ابراز نگرانی از بحران سوریه گفت: ما تلاش می کنیم نقش خود را در حل مسئله سوریه ایفا کنیم و خرسندیم این مسئله ها در مورد سوریه در ژنو برگزار شود.

لاریجانی در ادامه این دیدار اظهار داشت: فکر کنم اگر ژنو 2 با حضور افراد موثر سیاسی سوریه تشکیل شود می تواند موثر باشد. هم اکنون گروه هایی در سوریه هستند که معارض تلقی می شوند. در سوریه مذاهب مختلفی وجود دارد نمایندگان آن ها باید حضور داشته باشند و نگرانی خود را بگویند. یک عده هستند که تروریستند نباید به آن ها رسمیت داد. گروه های سیاسی وجود دارد که جریان های ملی محسوب می شوند. این عده می توانند در مذاکرات حضور داشته باشند. همچنین همسایگان عراق هم می توانند نقش موثری داشته باشند.

وی ادامه داد: برخی کشورهای منطقه در مسئله سوریه نقش مخرب دارند. برخی به صراحت می گویند معتقد به راه حل سیاسی نیستیم. تروریست ها وقتی گسترش یابند نمی شود با آن ها جنگید. باید در ژنو2 گروه هایی شرکت کنند که به کارهای ترویستی دست نزنند.