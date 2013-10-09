رسانه ها اجازه رشد به تفکرات غلط قومی و منطقه ای ندهند/ توسعه یافتگی محصول کار جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست هم اندیشی سید موسی خادمی استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد با مسئولین رسانه های استان بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد.

خادمی در این نشست ابتدا پاسخگویی و شفافیت را دو ویژگی دولتهای مدرن عنوان کرد و گفت: پاسخگویی و شفافیت باعث می شود که زوایای تاریکی در قدرت ایجاد نشود و حقوق مردم پایمال نشود.

وی با بیان اینکه رسانه ها نقش مهمی در ایجاد شفافیت و روشن کردن نقاط تاریک قدرت دارند، افزود: اگر دولتی بخواهد مردم سالاری را حاکم کند، به هیچ وجه بدون رسانه های آزاد نمی تواند.

استاندار استان تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد در زمینه رسانه ها رشد بسیار خوبی پیدا کرده اما هنوز جای کار بسیاری وجود دارد.

وی آشنا کردن مردم به حقوق خود و بیان مطالبات آنها از دولت را از جمله وظایف رسانه ها دانست و اظهار داشت: مطبوعات باید هم مشکلات مردم را بیان کنند و هم امکانات دولت را و همچنین توقعات مردم از دولت را تنظیم کنند.

خادمی تصریح کرد: ایجاد توقعات زیاد در مردم و عدم وجود امکانات لازم برای تحقق آن، موجب سرخوردگی جامعه می شود و براین اساس باید واقعگرا بود و متناسب با امکانات کشور در مردم انتظار ایجاد کرد.

کسانی که بر موج قومیت سوار می شوند مخل توسعه هستند

استاندار ایجاد همزیستی بین نقد و توسعه را از دیگر وظایف مطبوعات عنوان کرد و بیان داشت: نقد غیر از تخریب بوده و هدف اصلی آن توسعه و پیشرفت و رفع مشکلات است.

خادمی بر پرهیز از مباحث سیاسی تاکید کرد و گفت: سیاست یک علم است و سیاسی بودن اشکالی ندارد اما این استان بیش از اندازه سیاست زده است.

وی تصریح کرد: مطبوعات نباید به کسانی که به دنبال سوار شدن بر مسائل و مباحث قومی و منطقه ای هستند، بهایی بدهند.

وی تاکید کرد: این افراد مخل توسعه هستند و نباید اجازه داد این افراد و این تفکرات غلط در فضای استان رشد کند.

استاندار همچنین با اشاره به اینکه همه نیروها و گرایشهای مختلف محترم هستند، گفت: در خدمت رسانی به مردم هیچ کس حق ندارد مسائل سیاسی را دخالت دهد.

قرار نیست یک نفر معجزه کند/ توسعه یافتگی محصول کار جمعی است

خادمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توسعه باید درون زا باشد، گفت: قرار نیست یک نفر معجزه کند و استان را به توسعه یافتگی برساند.

وی افزود: همه چیز استاندار نیست و مجموع تعاملات درون استانی توسعه را شکل می دهند.

وی تصریح کرد: اگر این استان توسعه نیافته است محصول حرکت جمعی ماست و توسعه آن با یک حرکت جمعی امکان پذیر است.

خادمی همچنین با مشورت با افراد موثر و نیروهای تاثیرگذار استان تاکید کرد و بیان داشت: با این حال تصمیم نهایی را خود خواهم گرفت.

استاندار استان بر ارائه آمارهای واقعی در دوره خود تاکید کرد و افزود: آمارها در این استان با مشکل جدی مواجه است.

تغییر مدیران در حد لازم انجام خواهد شد

وی در خصوص تغییر مدیران استان نیز گفت: نظر به ابقای کسی نداریم و تغییر نیز در دستور کار نیست و روال معمول در این زمینه ادامه می یابد.

خادمی بیان کرد: تغییر مدیران در حد لازم انجام خواهد شد.

وی همچنین بر تدوین برنامه استان در شش ماه آینده تاکید کرد و گفت: برای شش ماهه سالجاری تکمیل پروژه های نیمه تمام و راه اندازی طرح های راکد در اولویت است.

در این نشست همچنین برخی از مدیران مسئول رسانه های استان به بیان پاره ای از مباحث پیرامون وضعیت استان و رسانه ها پرداختند.