کشورهای میزبان در رده 14 سال مستقیما به مرحله نهایی صعود می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریده شجاعی گفت: جلسه کمیته بانوان فدراسیونهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی چین برگزار شد که درباره میزبانی کشورها، برگزاری مسابقات نهایی جام جهانی در ویتنام، رده سنی زیر 19 سال در چین و مسابقات زیر 14 سال بحث و بررسی شد. همچنین تصویب شد تا از امسال برای کشورهایی که میزبانی رقابتهای زیر 14 سال بانوان را بر عهده می گیرند، بدون در نظر گرفتن نتیجه رقابت ها در مرحله مقدماتی، مستقیما به مرحله نهایی صعود کنند که یک امتیاز برای کشورهای میزبان محسوب می شود.



وی افزود: در این نشست مسئولان کمیته های مختلف برنامه ها و فعالیتهایی که توسط‌شان صورت گرفته شده بود را اعلام کرده ضمن اینکه مسئول کمیته داوران رقابتهای زیر 16 سال دختران از عملکرد داوران در این دوره از بازیها ابراز رضایت داشت و اعلام کرد قضاوت داوران نسبت به گذشته بسیار عالی شده است.



شجاعی در ادامه گفت: درباره پیشنهاد رقابتهای قهرمانی فوتسال آسیا و همچنین جام باشگاههای آسیا بحث و تبادل نظر شد و تمامی اعضا با برگزاری این مسابقات موافق بودند اما به دلیل عدم بودجه، فعلا این مسابقات برگزار نمی شود.



رئیس کمیته بانوان در پایان گفت: بازی فینال و رده بندی را از نزدیک تماشا کردم. تیم ها بسیار قوی بوده و عالی بازی می کردند حتی تیم تایلند که چهارم شد نیز بسیار خوب بازی می کرد.

