  1. دانشگاه و فناوری
۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۷

برای سیستم عامل iOS

اپلیکیشن "خبرگزاری مهر" راه اندازی شد

اپلیکیشن "خبرگزاری مهر" راه اندازی شد

معاونت فناوری و اطلاعات خبرگزاری مهر اپلیکیشن خبرگزاری مهر را برای سیستم عاملهای iOS روی آی فون راه اندازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری مهر، اپلیکیشن خبرگزاری مهر را که دربرگیرنده عکس و خبر سرویسهای مختلف خبری خبرگزاری مهر و همچنین امکانات مختلف برای به اشتراک گذاری اخبار است از امروز چهارشنبه 17 مهر ماه راه اندازی کرد.

این اپلیکیشن از طریق این آدرس در  آیتونز (App Store) قابل دانلود است.

اپلیکیشن خبرگزاری مهر که در حال حاضر تنها روی تلفنهای هوشمند آی فون کار می کند دربرگیرنده صفحات عناوین کل اخبار، فرهنگ و هنر، فرهنگ و ادب، دین و اندیشه ، حوزه و دانشگاه، دانش و فن آوری، اجتماعی، سیاسی، بین الملل و ورزشی است.

معاونت فناوری و اطلاعات خبرگزاری مهر در نظر دارد در آینده نسخه ویژه آی پد و همچنین نسخه سیستم عامل اندروید را نیز منتشر کند.

این اپلیکیشن با حجم 729 کیلوبایت روی سیستم عاملهای iOS 6.1 و یا جدیدتر از آن نصب می شود.


 

کد مطلب 2152597

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