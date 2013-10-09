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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

طوسی:

آمایش صنعتی در کشور به درستی انجام نشده است/ لزوم صدور مجوز صنایع بر اساس نیاز منطقه

آمایش صنعتی در کشور به درستی انجام نشده است/ لزوم صدور مجوز صنایع بر اساس نیاز منطقه

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت: آمایش صنعتی در کشور به درستی و به دقت انجام نشده است؛ زیرا در صورت اجرای آمایش صنعتی صدور مجوزهای تاسیس صنایع براساس نیازهای منطقه ای و جغرافیایی کشور ساماندهی می شد.

حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم آمایش صنعتی اظهار داشت:  آمایش صنعتی در کشور به درستی و به دقت انجام نشده است؛زیرا در صورت اجرای آمایش صنعتی صدور مجوزهای تاسیس صنایع براساس نیازهای منطقه ای و جغرافیایی کشور ساماندهی می شد.

وی ادامه داد: با شناسایی نیاز های هر منطقه و دقت در صدور مجوزها ، دیگر شاهد صدور مجوزهای تکراری واحدهای تولیدی نخواهیم بود و تقاضا و تمایل به سرمایه گذاری واحدهای تولیدی توسط بخش خصوصی در جهت نیازهای واقعی هدایت خواهد شد.

طوسی گفت: در نظارت و بازرسي بايد ريشه‌هاي رانت و فساد يافته شوند و  نظر ما اين است كه در نظارت و بازرسي در وهله اول بايد ريشه‌هاي رانت و فساد يافته شوند، زيرا مقابله با معلول‌ها مثمرثمر نخواهد بود.

وي افزود: ما بايد به سازوكار مشخصي در نظارت و بازرسي برسيم و بايد متوجه بود اگر قوانين درست اجرا شود، جايي براي رانت و فساد باقي نمي‌ماند.
 

کد مطلب 2152601

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