آمایش صنعتی در کشور به درستی انجام نشده است/ لزوم صدور مجوز صنایع بر اساس نیاز منطقه

حسین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم آمایش صنعتی اظهار داشت: آمایش صنعتی در کشور به درستی و به دقت انجام نشده است؛زیرا در صورت اجرای آمایش صنعتی صدور مجوزهای تاسیس صنایع براساس نیازهای منطقه ای و جغرافیایی کشور ساماندهی می شد.

وی ادامه داد: با شناسایی نیاز های هر منطقه و دقت در صدور مجوزها ، دیگر شاهد صدور مجوزهای تکراری واحدهای تولیدی نخواهیم بود و تقاضا و تمایل به سرمایه گذاری واحدهای تولیدی توسط بخش خصوصی در جهت نیازهای واقعی هدایت خواهد شد.

طوسی گفت: در نظارت و بازرسي بايد ريشه‌هاي رانت و فساد يافته شوند و نظر ما اين است كه در نظارت و بازرسي در وهله اول بايد ريشه‌هاي رانت و فساد يافته شوند، زيرا مقابله با معلول‌ها مثمرثمر نخواهد بود.

وي افزود: ما بايد به سازوكار مشخصي در نظارت و بازرسي برسيم و بايد متوجه بود اگر قوانين درست اجرا شود، جايي براي رانت و فساد باقي نمي‌ماند.

