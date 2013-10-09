وجود 30 نوع ماده معدني در معادن استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی با بیان این مطلب افزود: در استان زنجان 256 معدن وجود دارد كه 189 معدن داراي پروانه بهره برداري و 67 معدن متروكه و غير فعال است.

وی با اشاره به اینکه 830 ميليون تن ذخيره مواد معدني در معادن استان زنجان وجود دارد اظهار داشت: اولويت‌هاي ذخيره مواد معدني در استان به ترتيب شامل مواد اوليه سيمان به ميزان 118 ميليون تن، آلونيت به ميزان 130 ميليون تن و سنگ لاشه و مالون 27 ميليون تن است.

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان زنجان پتانسيل توليد سالانه مواد معدني استان را 7 ميليون تن دانست و تصريح كرد: هم اكنون ميانگين توليد سالانه استان حدود 5/3 ميليون تن گزارش شده است.

معصومی با اشاره به توليد 100درصد سرب اوليه و 70 درصد روي كشور در استان زنجان گفت: از 88 واحد فعال در صنعت روي كشور ، 53 واحد در استان زنجان مستقر است.



وی افزود: ميزان كل اشتغال واحدهاي روي در كشور 8 هزار نفر است كه سهم استان زنجان 5 هزار نفر مي باشد.



رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان ميزان صادرات مواد معدني در سال 91 بالغ بر 283 ميليون دلار بوده كه سهم 66 درصد از صادرات كل استان را به خود اختصاص داده است.

باراه اندازی مجتمع قره پشتلو بحران کم آبی حل می شود

با راه اندازی مجتمع قره پشتلو 11 روستای این منطقه از آب شرب سالم بهره مند می شوند.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان زنجان تصریح کرد : مشکل اصلی در خصوص کمبود آب بخش قره پشتلو شهرستان زنجان به دلیل فقیر بودن منطقه از آب های زیرزمینی است .

کابلی با اشاره به اینکه منطقه فوق متکی به منابع آب های سطحی است گفت: با توجه به کمبود منابع مالی و هزینه بر بودن جمع آوری آب های سطحی ، شرکت نیاز به همکاری و مشارکت اهالی و خیرین دارد تا با کمترین هزینه این مشکل مرتفع شود .

وی افزود : برای تکمیل مجتمع قره پشتلو که آب رسانی به 11روستای شهرستان زنجان را در دستور کار خود دارد ، مبلغی بالغ بر 44 میلیارد ریال نیاز می باشد که با تخصیص این اعتبار تا پایان سال 93 فرایند کار رو به جلو خواهد بود.

مدیر عامل آب و فاضلاب روستایی با بیان اینکه بحران کم آبی تنها مختص روستاهای شهرستان زنجان نیست گفت : امسال به دلیل بحران کم آبی 166 روستای استان با مشکل کمبود آب مواجه بوده است .