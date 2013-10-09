9 باب کتابخانه عمومی قزوین به دستگاه بارکدخوان بی سیم مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مولایی در این باره اظهارداشت: کتابخانه امام خمینی(ره)، علامه رفیعی، شهدا و عارف قزوینی قزوین، دهخدا شهر الوند، یادگار امام و دبیرسیاقی شهر محمدیه، امام محمدباقر و امام رضا(ع) آبیک کتابخانه هایی از استان هستند که به این دستگاه مجهز شده اند.

وی بیان کرد: کتابخانه های یاد شده به سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی متصل هستند که با استفاده از دستگاه بارکد خوان بی سیم این امکان برای آن ها فراهم می شود که با سرعت، دقت و سهولت بیشتری به مراجعان خدمات رسانی کنند.

مولایی یادآورشد: با نصب برچسب بارکد و استفاده از بارکد خوان فرآیند امانت و بازگشت منابع با سرعت بیشتری صورت می گیرد و احتمال خطا نیز تقریبا نزدیک به صفر شده است.

این مسئول گفت: با توجه به حجم بالای مراجعین به کتابخانه های عمومی استان قزوین و تعداد اعضاء و احترام به وقت مراجعین و کتابداران تعداد 18 دستگاه بارکد خوان برای کتابخانه ها خریداری شده است.

مولایی خاطرنشان کرد: کتابخانه ها به منظور ارتقای سطح خدمت رسانی به مراجعان در حد توان مالی و امکانات موجود به جدیدترین خدمات مجهز شده اند که تمامی این اقدامات در راستای توسعه ارائه خدمات و جلب رضایت هرچه بیشتر مردم صورت گرفته است.

وی افزود: امیدواریم از حمایت مسئولان و مدیران دستگاه های مختلف در انجام فعالیت های خود بهره مند شویم زیرا هرچه حمایت مادی و معنوی بیشتری از کتابخانه ها صورت گیرد کودکان و نوجوانان و نسل های آینده از سعادت فکری و فرهنگی بیشتری برخوردار خواهند بود.

کلاس آموزشی وبلاگ نویسی کتابخانه کلج با استقبالی چشمگیر رو به رو شده است



یکدوره کلاس آموزشی زبان انگلیسی و وبلاگ نویسی در سالن کتابخانه عمومی کلج در حال برگزاری است که مورد توجه گسترده عموم مردم و مراجعان این کتابخانه قرار گرفته است.



در این دوره آموزشی 50 نفر از علاقه مندان در رده های سنی مختلف حضور داشتند که مدرسی این دوره را" فریده ریاضی " کارشناس ارشد زبان انگلیسی برعهده داشت.



با توجه به اینکه کتابخانه ها مکان هایی فرهنگی و مورد اعتماد عموم مردم هستند برگزاری دوره های آموزشی و فرهنگی در آن ها موجب جذب هرچه بیشتر عموم مردم به این اماکن فرهنگی شده و نشاط و انگیزه حضور در کتابخانه ها را در اقشار مختلف مردم افزایش می دهد.



کتابخانه عمومی کلج از کتابخانه های روستایی استان قزوین است که با برگزاری برنامه های مختلف آموزشی فرهنگی علمی و مذهبی موجب جذب تعداد زیادی از اهالی این روستا و روستاهای اطراف به این کتابخانه شده است.



از دیگر دوره های برگزار شده در کتابخانه عمومی کلج آموزش کمک های اولیه، مشاوره خانواده و مهارت های زندگی، نشست های سیاسی مذهبی ، معرفی و نقد کتاب، نمایشگاه کتاب به مناسبت های مختلف، برگزاری همایش ها و بزرگداشت های ملی مذهبی هستند که با حضور گسترده عموم مردم برگزار می شوند.



کتابخانه عمومی کلج از سال 1377 افتتاح شده و هم اکنون علی کشاورز مسئولیت این کتابخانه را برعهده دارد.