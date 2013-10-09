کودكان هيروشيما، سردشت و سوريه دليلي گويا بر واقعيت تلخ كودكان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن دفاع از مصدومين شيميايي سردشت به مناسبت روز جهاني كودك بیانیه ای به بيست و هفتمين جشنواره بين المللي كودك و نوجوان داده است.

در اين پيام خطاب به شركت كنندگان در اين جشنواره آمده است: بزرگان جنگيده اند و مي جنگند تا بزرگ جلوه كنند و متاسفانه، عادت كرده اند كه هميشه بعد از جنگ به صلح فكر كنند.

هر چند تاملي بر ويرانه ها و پرسشي نگفته در نگاه كودكان شايد، بزرگان را به شرم وادارد كه چرا ما بايد قرباني شويم و باز سوال ديگري تداوم تلخي اين واقعه را بيشتر نشان مي دهد كه چرا براي كودكان تنها يك روز ؟! هر چند اين روز به صورت نمادين نامگذاري شده است.

كودكان هيروشيما، سردشت، حلبجه، اصفهان و اين روزها سوريه دليلي گويا بر واقعيت تلخ كودكان اين جهان دارد.

با در نظر گرفتن شرايط موجود، كودكان سردشتي نيز به عنوان پيام آوران نداي انسانيت، صرف نظر از رنجها و دردهاي تاريخي شان به صلح مي انديشند، پس ما انجمن دفاع از حقوق مصدومين شيميايي سردشت نيز از نگاه و جايگاه رنج كشيدگاني كه طعم تلخ جنگ را نه تنها چشيده بلكه هنوز كه هنوز است به همراه دارند.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: در روز جهاني كودك با كودكان جهان همراه مي شويم و به ياد همه مي آوريم صلح نياز و جوابي است اساسي كه جامعه جهاني بايد به آن دست يابد و شعار صلح نه! بلكه عمل به صلح آري مي تواند هديه اي به كودكان جهان و تمام بشريت باشد.

نه تنها در روز نمادين كودك بلكه تمام روزهاي كودك بايد عاري از خشونت، محروميت و تبعيض باشد و بزرگاني كه كودكي نكرده اند و كودكي نديده اند به يادشان بياوريم كه جهان كودكي زيبا، لطيف، پر از آرامش و واقعاً بزرگ است كه بايد آن را تجربه كنيد.

بيست و هفتمين دوره جشنواره بين‌المللي فيلم‌هاي كودكان و نوجوانان با گراميداشت نام پيامبر اكرم (ص) پدر آسماني كودكان دنيا امسال از پانزدهم تا نوزدهم مهر با حضور فيلم هايي از ۴۰ كشور جهان در اصفهان برگزار مي ‌شود.

در اين جشنواره به مناسبت گراميداشت ياد كودكان بمباران هيروشيما، حلبچه، سردشت و سوريه تنديس دورنا در دروازه دولت اصفهان با حضور مسوولان رونمايي شد.

در بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان ۱۰۷ اثر در بخش سينماي ايران، ۸۹ اثر در بخش سينماي بين الملل و ۱۲ فيلم نيز ساخته سينماگران اصفهان به نمايش درمي آيد.