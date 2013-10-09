محمد بلالی پیشکسوت چاپ در آلمان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بلالی عضو سابق هیئت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی صنف چاپخانه‌داران تهران و یکی از پیشکسوتان نام‌آشنای صنعت چاپ کشور بود که چندی پیش برای ادامه فرآیند درمانی خود به آلمان سفر کرده بود.

بلالی پس از مدتی جدال با بیماری صعب‌العلاج، سرانجام دو شب پیش در کشور آلمان دارفانی را وداع کرد و بر اساس اطلاعات رسیده، پیکر مرحوم محمد بلالی امروز چهارشنبه به ایران می‌رسد و طی روزهای آتی به خاک سپرده خواهد شد.

محمد بلالی از پیشکسوتان صنعت چاپ و نایب رئیس پیشین اتحادیه چاپخانه‌داران تهران بود که در چند دوره مختلف هم به عنوان یکی از خادمین نشر کشور مورد تقدیر قرار گرفته بود.