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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۴

المنار :

ترکیه به خاطر حمایت از تروریستها بهای سنگینی خواهد پرداخت

ترکیه به خاطر حمایت از تروریستها بهای سنگینی خواهد پرداخت

یک رسانه عرب زبان با اشاره به حمایت گسترده آنکارا از گروههای مسلح در سوریه، از مصائب و مشکلاتی که این گروههای افراطی برای ترکیه به بار خواهند آورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: بر اساس گزارش های امنیتی و اطلاعاتی ترکیه در مرحله بعد این کشور شاهد انفجارهایی علیه اهداف غربی خواهد بود.

این منابع بیان کردند: دستگاههای اطلاعاتی ترکیه خواستار افزایش تدابیر لازم در طول مرزهای این کشور با سوریه برای خنثی کردن طرحهای گروههای تروریستی افراطی هستند.

منابع آگاه به المنار اعلام کردند: ماجراجویی های رجب طیب اردوغان و باز کردن مرزهای ترکیه به روی تروریستها پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت و ترکیه از تروریستهایی که خود مشوق آنها بوده است، رنج خواهد برد.

کد مطلب 2152616

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