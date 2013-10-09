ترکیه به خاطر حمایت از تروریستها بهای سنگینی خواهد پرداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه المنار، منابع آگاه اعلام کردند: بر اساس گزارش های امنیتی و اطلاعاتی ترکیه در مرحله بعد این کشور شاهد انفجارهایی علیه اهداف غربی خواهد بود.

این منابع بیان کردند: دستگاههای اطلاعاتی ترکیه خواستار افزایش تدابیر لازم در طول مرزهای این کشور با سوریه برای خنثی کردن طرحهای گروههای تروریستی افراطی هستند.

منابع آگاه به المنار اعلام کردند: ماجراجویی های رجب طیب اردوغان و باز کردن مرزهای ترکیه به روی تروریستها پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت و ترکیه از تروریستهایی که خود مشوق آنها بوده است، رنج خواهد برد.