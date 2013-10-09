به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم جشن پیوند آسمانی زوج‌های جوان بوشهری با تبریک این پیوند آسمانی تصریح کرد: الهی زندگی شروع کردن یک وظیفه است که باید زوجهای جوان به آن توجه ویژه کنند.

وی با بیان اینکه مردان باید به روح و احساس لطیف زن توجه جدی کنند افزود: زنان در خانواده نقش ویژه و اساسی دارند بگونه‌ای که بانوان تمام وجود خود را صرف زندگی ،عشق به فرزندان می‌کنند و مردان هم‌ برای سربلندی خانواده تلاش روز افزونی دارند.

استاندار بوشهر در ادامه به هریک از زوجین مبلغ یک میلیون تومان هدیه نقدی اهداء کرد وبرای آنان آرزوی خوشبختی کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر هم گفت: این اداره برای پنجمین سال است که توفیق برگزاری مراسم جشن پیوند آسمانی دراستان بوشهر دارد که همکاری برخی از بانک‌ها و سازمان‌ها دربرگزاری آن قابل تقدیر است.

رضا جمشیدی هدف از برگزاری جشن پیوند آسمانی را تسهیل و ساده کردن مراسم ازدواج و تشویق جوانان برای ازدواج آسان بیان کرد.

وی افزود: در این جشن زوج‌های شرکت کرده‌اند که مهریه آنان 14 سکه است.

در این مراسم پیمان نامه ازدواج زوج‌های جوان قرائت شد.