به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود مرویان حسینی اظهار كرد: انسان در طول شبانه روز فراز و فرود پر آشوب زندگی مادی، با برپا داشتن نماز می تواند فرصت هایی را برای خلوت و ارتباط با خداوند داشته باشد.

وی نماز را پیوند دهنده میثاق های معنوی با فطرت دانست و عنوان كرد: نماز مرور و یاد آوری راه و رسم شرافت های انسانی که از طریق فطرت بر آن ها تاکید شده است و فرصت بازگشت انسان به اصالت اصیل خویشتن است.

حجت الاسلام مرویان حسینی تصریح کرد : نماز علاوه بر پاکسازی وجود انسان، تاثیر بسزایی در ارتباطات انسانی و کاهش بزهکاری فردی و اجتماعی دارد.

وی تاکید کرد : پاسداشت نماز ، رسیدن به حقیقت نماز ، آداب و احکام آن، توجه به نماز مورد قبول خدای متعال و اثر بخشی نماز در فرهنگ اجتماعی از مواردی است که با شناخت فرهنگ رضوی می توان به آن ها رسید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مسجد طراز اسلامی با حقیقت نماز تشکیل و این چنین مسجدی جایگاه شاخصی برای جامعه اسلامی می شود ، گفت : به هر میزان که مساجد به جایگاه اصیل و اثر بخش خود نزدیکتر شود، منشا رشد انسان ها شده و نمازگزاران و جامعه انسانی در سایه این گونه مساجد به تکامل خواهند رسید.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به مسجد طراز اسلامی و نماز اثر بخش در اجتماع باید زوایای گوناگون پژوهش های انجام شده در این زمینه با کار کارشناسی به راهکارهای عملی تبدیل شود، اظهار کرد: عالمان، نخبگان، عناصر فرهنگی و فعالان مسجدی و ائمه جماعات مساجد می توانند افرادی اثر گذار در ارائه راهکارهای عملیاتی فرهنگی باشند.

حجت الاسلام مرویان حسینی بيان كرد: رصد و پایش شاخص‌های نماز اثر بخش در جامعه، توجه به نگاه‌های فرهنگ‌ساز، بهره برداری از منابع دینی اهل بیت(ع)، توجه به پژوهش ها و تلاش جمعی برای دستیابی به شاخص‌های مسجد طراز اسلامی مواردی است که می‌توان برای تشکیل جامعه دینی بر اساس مسجد و نماز تاثیر گذار در جامعه اقدام کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اولین کارکرد مسجد را کارکرد عبادی دانست و اظهار داشت : دین مبین اسلام به اجتماع اهمیت خاصی داده است به همین دلیل خداوند مفاهیم عبادی را در سایه اجتماع قرار داده است.

وی به دیگر کارکردهای مسجد در صدر اسلام اشاره ای داشت و افزود: مساجد به طور مستقیم به عنوان محلی برای فرهنگ سازی و معرفت اندوزی بوده و یا در حاشیه و متن مساجد حوزه های علمیه ای جهت توسعه دانش و دین شکل می‌گرفته‌اند.

حجت الاسلام مرویان حسینی گفت: مساجد در طول تاریخ اسلام پایگاه‌های حراست ارزش ها و فضایل اخلاقی و محلی برای تربیت نسل نو نیز بوده است و اين مكان مقدس در دوران پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دوران دفاع مقدس، پایگاه‌هایی برای دفاع از نظام و تربیت نیروهای انقلابی به شمار می رفته است.

حجت الاسلام مرویان حسینی در پایان اشاره بر این داشتن که همه آحاد جامعه باید تلاش کنند تا شأنیت مساجد به جایگاه اصیل خود باز گردد تصريح كرد: برای کارکردی کردن مساجد در سطح جامعه نیازمند همکاری سیستماتیک سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی هستیم.