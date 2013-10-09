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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۹

مقدسی به مهر خبر داد:

اشعار آئینی ابزار کارآمد نشر مفاهیم والای دینی/ برگزاری مجمع الذاکرین کرمانشاه

اشعار آئینی ابزار کارآمد نشر مفاهیم والای دینی/ برگزاری مجمع الذاکرین کرمانشاه

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه گفت: اشعار آئینی ابزار کارآمدی برای انتقال مفاهیم والای دینی هستند و چون بر مبنای ارزشهای اسلامی استوارند برای همیشه ماندگار خواهند بود.

مسلم مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار کرد: محفل مجمع الذاکرین با حضور شاعر و مداح برجسته کشور محمد جوادی و مصطفی متولی عصر امروز از ساعت 15 و 30 دقیقه در حسینیه مقدسی کرمانشاه برگزار می شود.

وی ادامه داد: این مراسم در راستای تعمیق فرهنگ والای تشیع و مدح اهل بیت (ع) به همت کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه برگزار می شود.

دبیر اجرایی کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شعر آئینی مفاهیم را به بهترین نحو انتقال داد.

دبیر اجرایی کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شعر آئینی، مفاهیم والای دین و آنچه که از سیره اولیای خدا برای ما به یادگار مانده است را به بهترین نحو انتقال می دهد و چون بر مبانی ارزش های اسلام استوار است همواره ماندگار و پایدار خواهد بود.

وی در پایان اظهار داشت: برگزاری محافلی مانند مجمع الذاکرین در راستای ترویج همین مسئل در کرمانشاه در دستور کار است که امیدواریم با عنایت اهل بیت (ع) بتوانیم در این راه توفیق داشته باشیم.

کد مطلب 2152627

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