اشعار آئینی ابزار کارآمد نشر مفاهیم والای دینی/ برگزاری مجمع الذاکرین کرمانشاه

مسلم مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار کرد: محفل مجمع الذاکرین با حضور شاعر و مداح برجسته کشور محمد جوادی و مصطفی متولی عصر امروز از ساعت 15 و 30 دقیقه در حسینیه مقدسی کرمانشاه برگزار می شود.
وی ادامه داد: این مراسم در راستای تعمیق فرهنگ والای تشیع و مدح اهل بیت (ع) به همت کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه برگزار می شود.
دبیر اجرایی کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شعر آئینی مفاهیم را به بهترین نحو انتقال داد.
دبیر اجرایی کانون مداحان و شعرای آیینی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: شعر آئینی، مفاهیم والای دین و آنچه که از سیره اولیای خدا برای ما به یادگار مانده است را به بهترین نحو انتقال می دهد و چون بر مبانی ارزش های اسلام استوار است همواره ماندگار و پایدار خواهد بود.
وی در پایان اظهار داشت: برگزاری محافلی مانند مجمع الذاکرین در راستای ترویج همین مسئل در کرمانشاه در دستور کار است که امیدواریم با عنایت اهل بیت (ع) بتوانیم در این راه توفیق داشته باشیم.
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