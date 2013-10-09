خبرگزاري مهر به جمع همياران داوطلب بهزيستي پيوست

سرپرست خبرگزاری مهر در خراسان رضوي با تاکید بر اینکه بهزيستي، نهادي مردمي و در خدمت به كل جامعه است و همه‌ مردم بايد از فعاليت‌ها و اقدامات اين نهاد حمايت كنند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خبرگزاري مهر در جهت تحقق اهداف آرماني نظام در خدمت به مردم نيازمند و توانخواهان جامعه، يكي از خبرنگاران جوان خود را براي پوشش كامل اخبار و گزارش‌هاي بهزيستي به اين نهاد معرفی کرده است.

یوسف‌علی منیری بیان كرد: طيف وسيع خدمات بهزيستي كه تقريبا تمام خانواده‌ها و آحاد جامعه و بویژه معلولان و اقشار آسیب‌پذیر را در برمي‌گيرد، وظيفه‌ نهادهاي اجتماعي، فرهنگي و اطلاع‌رساني را نسبت به اين سازمان سنگين مي‌كند.

وي ادامه داد: دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني بايد به رسالت خود در زمينه‌ افزايش سرمايه و مسؤوليت اجتماعي آگاه باشند و انجام اين وظيفه، نيازمند اطلاع‌رساني كامل از نهادهايي مردمي، تخصصي و فراگير مانند بهزيستي است.

وي با بيان اينكه خدمت به بهزيستي در هر شرايط و با هر وسيله و ابزاري، خدمت به انسانيت است گفت: اميدواريم در پيشگاه خدا نيز به عنوان خادم و هميار داوطلب بهزيستي پذيرفته شويم.

گفتني است در حال حاضر بيش از 30 هزار نفر در خراسان رضوي به صورت به بهزيستي خدمت مي‌كنند. اين افراد در تخصص‌ها، شغل‌ها و جايگاه‌هاي مختلف اجتماعي، به مراكز و نهادهاي تحت پوشش بهزيستي مراجعه و در رشته‌ي تخصصي يا شغلي خود به مددجويان خدمات رايگان ارائه مي‌كنند.