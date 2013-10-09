به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور ظهر چهارشنبه در همایش" پلیس، امنیت و اصناف" که به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور نمایندگان اصناف و بازاریان، پرسنل نیروی انتظامی و جمعی از مسئولین شهرستان رفسنجان در تالار علقمه رفسنجان برگزار شد، اظهار داشت: امنیت در سطح شهرستان رفسنجان ارتقاء یافته است که این موضوع به واسطه اقدامات به موقع پلیس است.

وی با تاکید بر اینکه نیاز است هم اندیشی و همکاری بین پلیس، قشر بازاریان و اصناف ایجاد شود، بیان داشت: اصناف و بازاریان در مسائل فرهنگی تاثیرگذار هستند و باید به امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه ای داشته باشند.

رمضانی پور با بیان اینکه نیروهای پلیس هیچ‌گاه تعطیلی و اوقات فراغت ندارند، عنوان کرد: بیش از 12 هزار واحد تجاری و بیش از 15 هزار واحد شغلی از جمله واحدهای خرید و فروش پسته، زرگرها و طلافروشیها و عمده فروشیها در رفسنجان به کسب و کار مشغولند که با برقراری امنیت و حفظ و صیانت از آنها توسط نیروهای پلیس تا کنون مشکل خاصی به وجود نیامده است.

وی تصریح کرد: بازاریان و اصناف می‌توانند با پرداخت حق واجب مال خود به دفتر امام جمعه به زیر‌ساخت‌های فرهنگی شهرستان‌، ساخت حوزه علمیه و دیگر کارهای ارزشی و فرهنگی کمک کنند‌.

مسئول عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان رفسنجان نیز در این مراسم با اشاره به اینکه طلب روزی حلال بر هر زن و مرد مسلمان واجب است، گفت: عبادت 70 جزء است که جزء اول آن طلب روزی حلال است.

حجت الاسلام محمد حسنی افزود: طلب علم نیز واجب است و مقدم تر از طلب روزی حلال است چرا که از قدیم نیز بر این باور بودند، آموختن اصول کسب و کار و فقه تجارت قبل از روی آوردن به کسب روزی حلال باید صورت گیرد.

وی تصریح کرد: ماموران نیروی انتظامی و مجاهدان دوران دفاع مقدس تنها افرادی نیستند که در راه خدا جهاد می کنند، بلکه افرادی که برای خانواده خود در طلب روزی حلال تلاش می کنند نیز مجاهد فی سبیل الله هستند.

‌علی جلالی رئیس مجمع امور صنفی شهرستان رفسنجان نیز در سخنانی با تبریک هفته نیروی انتظامی، اظهار داشت: همکاری نیروی انتظامی و اصناف موجب ایجاد امنیت شغلی بیشتری می‌شود و امروز شاهد امنیت بالای شهرستان رفسنجان در تمام زمینه‌ها هستیم.

در این همایش مجمع امور صنفی شهرستان رفسنجان از خدمات و تلاشهای کارکنان فرماندهی انتظامی رفسنجان تقدیر کرد.

