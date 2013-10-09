به گزارش خبرگزاری مهر، هر حوزه کاری و هر رشته‌ای واژه‌های خاص خود را دارد. در پشت صحنه برنامه‌هایی که در صدا و سیما تهیه می‌شود، الفاظ بیگانه‌ای به کار می‌رود که برای برخی از آنها ممکن است در زبان فارسی معادل‌هایی وجود داشته باشد و برخی نیز نیاز به معادل‌گزینی داشته باشند.

این الفاظ مشخصاً مربوط به حوزه سینما و تلویزیون به‌عنوان یک رشته دانشگاهی، نیست و بیشتر کاربرد فنی دارد و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای آنکه این مجموعه واژه‌ها به‌سرعت و خارج از برنامه از پیش برنامه‌ریزی‌شده گروه‌های واژه‌گزینی تخصصی بررسی شود، نامه‌ای را به رئیس صدا و سیما ارسال کرده است تا با معرفی افراد ذی‌صلاح، بتواند در مدت کوتاهی به بررسی این مجموعه بپردازد.

متن نامه غلامعلی حدّاد عادل به رئیس سازمان صدا و سیما به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای مهندس ضرغامی

رئیس محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

با سلام، همانطور که مستحضر هستید سازمان صدا و سیما با انبوهی از اصطلاحات فرنگی در حوزه‌های مختلف تخصصی خود سر و کار دارد که لازم است برای آنها معادل فارسی برگزیده شود. فرهنگستان مایل است کارگروهی مرکّب از افراد منتخب آن سازمان تشکیل دهد تا با حضور یکی از کارشناسان ورزیده در حوزه واژه‌گزینی، به‌تدریج و بر حسب اولویت، به بررسی و معادل‌گزینی برای اصطلاحات موجود در این حوزه بپردازند. تعداد افراد این کارگروه می‌تواند بین 5 تا 10 نفر باشد و بدیهی است از تخصص‌های مختلف مرتبط با فعالیت‌های صدا و سیما خواهند بود. در ضمن، فرهنگستان زبان و ادب فارسی کارگروه واژه‌گزینی تخصصی با عنوان سینما و تلویزیون دارد که مسلّماً نتایج کار آن‌ها نیز در اختیار گروه مزبور قرار خواهد گرفت.