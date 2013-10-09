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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۸

سرهنگ حبیب نژاد:

کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته بسیج جامعه پزشکی در زنجان آغاز شد

کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته بسیج جامعه پزشکی در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان درخصوص برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته بسیج جامعه پزشکی گفت: این کارگاه با هدف تقویت بنیه علمی بسیجیان جامعه پزشکی استان برپا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت‎الله حبیب نژاد ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته بسیج جامعه پزشکی افزود: این کارگاه به مدت دو روز در تاریخ‎های 17 و 18 مهرماه در محل سالن همایش‎های بین‎المللی روز به منظور بالا بردن سطح علمی بسیجیان جامعه پزشکی استان برگزار شده  تا گام مثبتی در این راستا برداشته شود.

وی اظهار داشت: در همین جهت ضمن تدریس مبانی و اصول روش تحقیق توسط اساتید مجرب دانشگاه علوم پزشکی، 17 پروپوزال در عناوین گوناگون علمی از جمله تروما، حوادث غیرمترقبه و سایر موضوعات مورد نیاز دانشگاه و بسیج مورد بررسی، نقد و داوری قرار خواهد گرفت.

مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت:  تعداد برگزاری چنین کارگاه‎هایی در سطح دانشگاه کم بوده و نیازمند توجه بیشتری است.

سرهنگ حبیب نژاد تاکید کرد: دوره مقدماتی این کارگاه به مدت دو روز در سال گذشته برگزار شد.

وی در ادامه افزود: ارائه مقالات و کارگاه‌های آموزشی پیشرفته در برنامه‌های آتی این دستگاه خواهد بود.

کد مطلب 2152632

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