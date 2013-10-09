کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته بسیج جامعه پزشکی در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایتالله حبیب نژاد ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته بسیج جامعه پزشکی افزود: این کارگاه به مدت دو روز در تاریخهای 17 و 18 مهرماه در محل سالن همایشهای بینالمللی روز به منظور بالا بردن سطح علمی بسیجیان جامعه پزشکی استان برگزار شده تا گام مثبتی در این راستا برداشته شود.
وی اظهار داشت: در همین جهت ضمن تدریس مبانی و اصول روش تحقیق توسط اساتید مجرب دانشگاه علوم پزشکی، 17 پروپوزال در عناوین گوناگون علمی از جمله تروما، حوادث غیرمترقبه و سایر موضوعات مورد نیاز دانشگاه و بسیج مورد بررسی، نقد و داوری قرار خواهد گرفت.
مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: تعداد برگزاری چنین کارگاههایی در سطح دانشگاه کم بوده و نیازمند توجه بیشتری است.
سرهنگ حبیب نژاد تاکید کرد: دوره مقدماتی این کارگاه به مدت دو روز در سال گذشته برگزار شد.
وی در ادامه افزود: ارائه مقالات و کارگاههای آموزشی پیشرفته در برنامههای آتی این دستگاه خواهد بود.
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