بازار داغ عزل و نصب شهرداران در مازندران / احکامی که شبانه باطل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عزل شهرداران قبلی و انتصاب سرپرست و یا لغو حکم صادره در مازندران وقت و بی وقت ادامه دارد و افرادی که صبح به عنوان سرپرست شهرداری تعیین می شود و شامگاه حکمشان لغو می شود.

ماجرای عزل و نصب شهرداری در شهر تازه تاسیس هچیرود نیز در روزهای اخیر، توجه بیشتر محافل به خود جلب کرده است و درحالی شورای شهر اقدام به معرفی سرپرست شهرداری هچیرود کرده است که به گفته شهردار سابق این شهر این انتصاب از سوی اعضای شورای غیرقانونی بوده است.

آیین معارفه سرپرست شهرداری هچرود روز گذشته بدون حضور جعفرنژاد شهردار سابق این شهر برگزار و علی همت مراد نوری به عنوان سرپرست شهرداری معرفی شد اما بر اساس نامه معاونت عمرانی استانداری، انتصاب سرپرست جدید غیرقانونی اعلام و حکم به ادامه همکاری شهردار قبلی صادر شد.

امیدکلهر رئیس شورای شهر هجیرود در جلسه معرفی سرپرست شهرداری هچیرود از تلاشهای جعفرنژاد شهردار قبلی برای عمران و آبادانی شهر تقدیر کرد و با توجه به انتصاب همت مرادنوری به عنوان سرپرست شهرداری گفت: شهر و شهرداری هجیرود جوان است و پرسنل آن هم جوان هستند و امیدواریم سرپرست جدید بتوانند آینده ساز شهر باشند.

وی افزود: مردم نگاهشان به ما است و برای رفع مشکلات شهرمانند آب شرب، فاضلاب، جاده، کمبود مدرسه و غیره برای رفع مشکلات از شهرداری توقع دارند. پس بیاید دست به دست هم دهیم تا در آبادانی شهر خود سهیم باشیم.

رمضانعلی علیپور یکی از اعضای شورای شهر گفت: ما در انتخاب شهردار نه خدمتی برخورد کردیم و نه سیاسی، بلکه فقط برای عمران شهر کار انجام دادیم و همه اعضای شورا شهر به شدت و باتمام توان از کلیه پرنسل شهرداری حمایت می کنند.

برگزاری این مراسم درحالیست که بر اساس اعتراض و شکایت شهردار قبلی هچیرود به مسئولان استان، معاونت عمرانی استانداری مازندران در نامه ای به اعضای شورای شهر خواستار تداوم همکاری با شهردار قبلی شده است و کار شورا را غیرقانونی اعلام کرده است.

اکبر جعفرنژاد شهردار سابق هچیرود که قرار بود صبح چهارشنبه بر سرکارش حاضر شود، در این باره می گوید: از روز پنجشنبه بر سر کار حاضر می شوم .

وی درباره دلایل غیرقانونی بودن برکناریش از سمت شهرداری می گوید: به استناد قانون و طبق دستورالعمل مورخه 20 مردادماه سالجاری وزارت کشور مصوبه ماده 701 ، سه روش برای برکناری شهردار وجود دارد و یا اینکه شهردار با مصوبه شورا در سمت خود ابقا می شود و در تاریخ 13 شهریورماه 92 با دستور جلسه شورا که به فرمانداری، استانداری و شهرداری داده شد، بنده به سمت شهرداری پیشنهاد شدم.

وی اظهار داشت: همچنین در انتصاب سرپرست جدید ماده 73 قانون شهرداریها رعایت نشد زیرا شورا برای عزل باید اول به شهردار تذکر دهد و بعد از عدم رضایت، دستور جلسه را به شهردار ابلاغ کند و فرصت 10 روزه برای پاسخ به سئوالات پاسخ دهد.

وی در پاسخ به اینکه آیا از سوی شورا استیضاح شده اید، گفت: برای استیضاح باید حداقل چهار نفر از اعضای شورا رای دهند که هیچ کئام از موارد اول و دوم درباره این برکناری صدق نمی کند.

جعفر نژاد یادآورشد: به همین دلیل معاونت استانداری طبق دستور کتبی به شورا حکم به ادامه همکاری با شهردار را صادر کرد و با وجود نامه قانونی معاونت و مصوبه قانونی، شورای شهر از ادامه همکار یممانعت کرده و سرپرست برای شهرداری انتخاب کرده اند.

وی اظهار داشت: آقای مراد نوری با سمت معاون شهرداری اختیارات لازم برای گذران امور شهرداری را داشت و احتیاجی به صدور حکم سرپرستی برای وی نبود.

شهردار هچرود یادآور شد: این اقدام شورا را از طریق قانون پیگیری می کند.

هچیرود از توابع شهرستان چالوس به شمار می رود.