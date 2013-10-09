گزارش یک مورد ابتلا به وبا در بومهن/ برخی مسئولان پردیس خدمات رسانی را رها کرده اند

به گزارش مهر، ایرج بیگدلو ظهر چهارشنبه در سومین نشست شورای اداری شهرستان پردیس که با حضور امام جمعه موقت شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی، معاونان فرماندار پردیس و سایر مسئولان شهرستانی در محل همایش های شرکت عمران شهر جدید پردیس برگزار شد، اظهار داشت: اخیراً سه مورد در تهران و یک مورد در شهرستان پردیس ابتلا به بیماری وبا مشاهده و گزارش شده است.

وی ادامه داد: وبا بیماری خطرناک و کشنده ای است و از مسئولان نهادهای مختلف نظیر جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، آب و فاضلاب و ... درخواست می شود تا برای جلوگیری از شیوع این عارضه تلاشی وافر از خود نشان دهند.

بیگدلو اضافه کرد: در این بین اجرای تمهیدات پیشگیرانه در سایه ارائه آموزشهای لازم به مردم می تواند عنصری مثمر شمرده شود.

راه های مقابله با وبا

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهر جدید پردیس در ادامه این نشست به برخی راه های مقابله با بیماری وبا اشاره کرد و گفت: بافت قالب جمعیتی منطقه را اقشار کارگری و همچنین مهاجران تشکیل می دهد.

دکتر زهرا جودی نعمتی ادامه داد: این بیماری از برخی کشورهای همسایه وارد کشورمان شده است؛ طبق نظر کارشناسان امر در صورت رعایت اصول بهداشتی ساده امکان ابتلا به وبا تا حد بسیاری کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: در این میان، اصل مهم تشخیص به موقع بیماری به درمان سریع و همچنین جلوگیری از شیوع آن کمک بسزایی می کند؛ عامل وبا در آبهای سطحی و مواد خوراکی آلوده وجود دارد.

این مسئول افزود: رعایت مسائلی نظیر شستشوی صحیح و مستمر دستها و پاکسازی درست میوه و سبزیجات از آلودگی بویژه در فصول گرم سال راه ساده اما مؤثری در کنترل بیماری وبا است.

علائم وبا چیست؟

جودی نعمتی با اشاره به بارزترین علائم ابتلا به بیماری وبا اظهار داشت: از جمله اصلی ترین علائم بیماری وبا می توان به اسهال شدید بدون درد، استفراغ بدون حالت تهوع، نبود خون در مدفوع، عطش فراوان و درد پشت ساق پا اشاره کرد.

رئیس مرکز بهداشت و درمان شهر جدید پردیس تصریح کرد: دوره نهفته وبا یک تا سه روز و دوره بروز علائم یاد شده سه تا 6 روز است که این بیماری طی مدت زمان مذکور قابلیت سرایت به افراد دیگر را نیز دارد.

وی ادامه داد: مردم و مسئولان در صورت مشاهده موارد مشکوک می توانند مراتب را با مسئولان بهداشتی منطقه در نواحی پردیس، بومهن و جاجرود در میان بگذارند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام شود.

مشاهده یک مورد ابتلا به وبا در بومهن

این مسئول از مشاهده یک مورد ابتلا به وبا در بومهن خبر داد و افزود: فرد مبتلا به بیماری وبا ساکن بومهن بعد از شناسایی در بیمارستان شهید لبافی نژاد تهران بستری شد تا مراحل درمانی خود را سپری کند، همچنین بررسی خانواده و اطرافیان این فرد مبتلا نیز مراحل عادی خود را می گذارند.

جودی نعمتی اضافه کرد: اگر هشدارهای لازم در خصوص راه های جلوگیری از ابتلا به وبا به مردم ارائه شود، تقابل با این عارضه ساده تر خواهد بود.

به گفته رئیس مرکز بهداشتی و درمان شهر جدید پردیس، جلسات آموزشی برای خانواده ها در شهر جدید پردیس، بومهن و جاجرود از سوی مراکز بهداشت و درمان ارائه شده است و تداوم خواهد داشت.

ملاقات مسئولان شهرستانی دشوارتر از مسئولان استانی!

فرماندار پردیس با گلایه از نحوه عملکرد برخی ادارات این شهرستان گفت: مطالبه مجموعه فرمانداری شهرستان پردیس از مدیران دستگاه های عمرانی و خدماتی شهرستان پردیس کوتاهی نکردن در امور مردم است.

وی ادامه داد: تکریم ارباب رجوع و روان سازی امور مردم علاوه بر عاقبت به خیری برای فرد مسئول، علاقه مردم به نظام مقدس اسلامی را نیز افزایش می دهد.

این مسئول با بیان ملاقات برخی مسئولان شهرستان پردیس از دیدار با مسئولان استانی همان نهاد گاهاً دشوارتر است، اظهار داشت: مسئولان شهرستان نباید درب اتاق خود را به روی مردم مسدود کنند، در حال حاضر درب اتاق مدیران کل استانی به این شکل به روی ارباب رجوع بسته نیست.

مسئولان برخی ادارات پردیس کار را رها کرده اند

بیگدلو تصریح کرد: در حال حاضر یکی از وظایف واحد بازرسی فرمانداری شهرستان پردیس بازدید تصادفی و مستمر از نحوه برخورد ادارات با مردم است؛ متأسفانه برخی ادارات شهرستان پردیس بدون تعارف در حال کم کاری هستند.

نماینده عالی دولت در پردیس ادامه داد: در این بین زمزمه هایی به گوش می رسد که "فرماندار حرفی می زند و چهار روز دیگر هم عوض می شود"؛ نباید فراموش کرد که تغییرات حق هر دولتی است، من بر اساس تکلیف محوله تا زمانی که در این شهرستان خدمتگزار هستم، پیگیر مطالبات مردم خواهم بود و از حقوق آنها دفاع می کنم.

وی اضافه کرد: "از سوی دیگر، بیگدلو می رود، خدای نکرده نظام که ساقط نشده که برخی کار را رها کرده ایم، مگر خدمات برای شخص فرماندار ارائه می شود که با رفتنش قطع شود".

تلاش برای ارتقای جایگاه شغلی بجای خدمتگزاری

این مسئول افزود: متأسفانه گزارشهای خوبی از برخی ادارات شهرستان پردیس ارسال نمی شود، هرچند در این بین تعداد کثیری از دستگاه های عمرانی و خدماتی منطقه امور خود را به نحو احسنت ادامه می دهند.

بیگدلو ادامه داد: تعداد معدودی از مسئولان ادارات شهرستان با رها کردن کار مردم بدنبال امور شخصی خود در زمینه ارتقای جایگاه شغلی شان هستند و برای نیل به این هدف همواره در نهادهای استانی بسر می برد.

نماینده عالی دولت در پردیس متذکر شد: این شرایط قابل قبول نیست، اگر مسئولی خوب کار کند و خدمت به خلق خدا در راه کسب رضای خداوند متعال را پیشه خود کند، زمینه ارتقای او فراهم می آید.

وی اضافه کرد: مسئول مستقیم زمین ماندن مصوبات عمرانی و خدماتی شهرستان پردیس بر عهده نهاد ذی ربط است، رفاقتها جای خود اما قرار نیست که این دوستی به مشکلات مردم دامن بزند، از این رو اهمال در خدمات رسانی به مردم سبب درج نمره منفی در پرونده و تجدید نظر در ادامه همکاری با آن مسئول می شود.

ارزش نشست شورای اداری به خروجی خدماتی آن است

این مسئول شرط ارزندگی نشستهایی مانند شورای اداری و سایر جلسات نهادهای خدماتی و عمرانی را خروج مصوباتی در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم دانست و گفت: اینکه دور هم جمع شویم و چای و میوه ای صرف کنیم و در نهایت جلسه را ترک کنیم فایده ای نداشته و خدمت به مردم محسوب نمی شود.

بیگدلو تصریح کرد: طبق احادیث معصومین(ع) و آیات شریف قرآن کریم مؤمن باید آئینه مؤمن باشد؛ باید بر اساس این اصل دینی همه به یکدیگر تذکری دور از غرض ورزی و سازنده دهند.

لزوم تعیین زمین برای استقرار ادارات شهرستانی

نماینده عالی دولت در پردیس با تأکید بر لزوم تعیین زمین برای استقرار ادارات در این شهرستان خاطرنشان کرد: بر اساس سخنان گذشته مسئولان شرکت عمران شهر جدید پردیس و طبق اساسنامه این مجموعه باید وجود اعتبار برای احداث سازه اداری از سوی نهادهای متقاضی دریافت زمین، مسجل شود.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات تملک دارایی بودجه اختصاصی به شهرستان پردیس فارغ از مباحث و الزامات پیش بینی شده از سوی استانداری تهران، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان به سرفصل استقرار ادارات دولتی در این شهرستان نوپا تخصیص یافته بود.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به سرعت فزاینده بارگذاری جمعیت در پردیس بزودی جمعتی نزدیک به 500 هزار نفر در این شهرستان تازه تأسیس ساکن می شوند، از این رو، نهادهای خدماتی و دستگاه های دولتی این خطه باید متناسب با این شرایط احداث شوند.

بیگدلو افزود: پیشنهادات برای تجمیع ادارات در شهرک اداری در راستای تسهیل امور مردم کار خوبی است، اما نقدهایی نیز به چنین طرحهای از سوی برخی وارد می شود، اگر در این بین محدودیتهای قانونی وجود ندارد فرمانداری هم مخالفتی با آن نخواهد داشت.

به گفته نماینده عالی دولت در پردیس، معطل ماندن خدمات رسانی ادارات تا احداث و تکمیل سازه های اداری صحیح نیست، بنابراین باید تا زمان ساخت و اتمام پروژه های مذکور نسبت به تهیه ملکی استیجاری برای استقرار نهادهای دولتی اقدام کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با لطف و عنایت شهرداری های پردیس و بومهن برخی ادارات از یک مجموعه اداری بهره مند شده اند، همین انتظار از شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز هست که در موضوع تأمین مکان برای استقرار نهادهای دولتی ورود کند.

دو راهکار برای احداث سازه های اداری

قائم مقام مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس در خصوص واگذاری اراضی به نهادهای دولتی برای ساخت سازه اداری و استقرار در آن اظهار داشت: در زمینه واگذاری و احداث ساختمان برای ادارات دو موضوع مهم مطرح است.

پیمان پیرفرشی ادامه داد: می توان ادارات را در مجموعه ای متمرکز دید و یا بصورت پراکنده نسبت به احداث آنها اقدام کرد؛ نکته حائز اهمیت این است که شرکت عمران شهر جدید پردیس به لحاظ زمین قابل واگذاری برای ساخت ادارات مشکلی ندارد.

وی اضافه کرد: ساخت مستقل ادارات با شرایط کنونی حاکم بر اعتبارات عمرانی فرایندی زمان بر خواهد بود که اتلاف منابع در برخی بخشها را نیز بدنبال دارد، پیشنهاد شرکت عمران، سطح بندی ادارات شهرستان با توجه به نیازمندی های مردم است.

این مسئول تصریح کرد: در یک سطح ادارات دارای تیپ و شرایط الزامی برای استقلال و در سطح دیگر نهادهای بدون چنین الزامی تعریف شوند؛ با چنین رویکردی ضمن کاهش هزینه های نگهداری ساختمان، سردرگمی مردم حین پیگیری مسائل اداری به کمترین میزان خود می رسد.

پیرفرشی بیان داشت: مجموعه شرکت عمران ظرف یک هفته آینده نسبت به طراحی این دو پیشنهاد و ارائه آن به فرمانداری پردیس اقدام کرده و همزمان پیگیری های خود از مبادی فرادستی را نیز ادامه می دهد.

بلاتکلیفی در تعطیل بودن یا نبودن پنجشنبه های پردیس

فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به بلاتکلیفی در تعطیل بودن یا نبودن ادارات پردیس طی روزهای پنجشنبه، اظهار داشت: در حال حاضر شرایط متنوعی در روزهای پنجشنبه ادارات شهرستان پردیس دیده می شود، برخی نهادها در این روز تعطیل و برخی دیگر ارائه خدمات خود را ادامه می دهند.

بیگدلو اضافه کرد: مسئولان ادارات شهرستان پردیس بعد از این نشست مسائل مختلف خود در خصوص تعطیل بودن یا نبودن روزهای پنجشنبه را مورد بررسی قرار دهند و نتایج را ظرف مدت 10 روز به فرمانداری شهرستان ارسال کنند تا بررسی های لازم انجام شود.

به گفته نماینده عالی دولت در پردیس، این شهرستان باید به مانند سایر شهرستانهای استان تهران فارغ از مسائل مربوط به پایتخت و ساعات کاری کلان شهر تهران اداره شود.

بر پایه این گزارش، تسریع در صدور اسناد روستایی، بیان توصیه هایی به اعضای جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا در مسیر خدمت به مردم و جدیت در برگزاری نماز جماعت در ادارات شهرستان پردیس از دیگر موضوعات مطروحه در نشست شورای اداری بود.

همچنین در پایان این جلسه از فرماندهی و برخی افسران انتظامی شهرستان پردیس به مناسبت هفته ناجا تقدیر به عمل آمد.