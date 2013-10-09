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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۱

لطف الهی:

نهمین دوره مسابقات امداد و نجات کشوری حوادث جاده ای به میزبانی البرز پایان یافت

نهمین دوره مسابقات امداد و نجات کشوری حوادث جاده ای به میزبانی البرز پایان یافت

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر البرز گفت: نهمین دوره مسابقات کشوری در رشته جستجو و نجات در حوادث جاده ای در پایگاه امداد و نجات بین شهری شهرستانک در محور کرج – چالوس در دو بخش برادران و خواهران پس از 9 روز رقابت پایان یافت.

حمیدرضا لطف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد که در بخش برادران  پس از 2 روز رقابت بین 31 استان حاضر در مسابقات، استان همدان، ایلام و اصفهان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
 

وی در ادامه اظهار داشت: در بخش خواهران نیز مسابقات برگزار شد که  پس از 2 روز رقابت بین 24 استان حاضر، استان مرکزی، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

لطف الهی تاکید کرد: این دوره از مسابقات برای اولین بار به میزبانی البرز برگزار شد، تجربه خوبی بود و تمام تلاشمان را کردیم که مسابقات در سطح خوبی برگزار شود.


مدیر اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر البرز در پایان افزود: در این دوره برنامه های جانبی تفریحی و فرهنگی و ورزشی برای شرکت کنندگان از قبیل بازدید از عمارت ناصرالدین شاه شهرستانک، امامزاده سپه سالار، پیست و تله کابین بین المللی دیزین و برنامه های ورزشی از قبیل طناب کشی برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

کد مطلب 2152639

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