نهمین دوره مسابقات امداد و نجات کشوری حوادث جاده ای به میزبانی البرز پایان یافت

حمیدرضا لطف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این مسابقات در دو بخش خواهران و برادران برگزار شد که در بخش برادران پس از 2 روز رقابت بین 31 استان حاضر در مسابقات، استان همدان، ایلام و اصفهان به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.



وی در ادامه اظهار داشت: در بخش خواهران نیز مسابقات برگزار شد که پس از 2 روز رقابت بین 24 استان حاضر، استان مرکزی، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

لطف الهی تاکید کرد: این دوره از مسابقات برای اولین بار به میزبانی البرز برگزار شد، تجربه خوبی بود و تمام تلاشمان را کردیم که مسابقات در سطح خوبی برگزار شود.





مدیر اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر البرز در پایان افزود: در این دوره برنامه های جانبی تفریحی و فرهنگی و ورزشی برای شرکت کنندگان از قبیل بازدید از عمارت ناصرالدین شاه شهرستانک، امامزاده سپه سالار، پیست و تله کابین بین المللی دیزین و برنامه های ورزشی از قبیل طناب کشی برگزار و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.