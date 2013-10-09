کودکان اسلامشهری با تغذیه سالم آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در این مراسم که با حضور 35 نفر از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی و 70 نفر از کودکان مهدهای کودک انجام شد، ابتدا جلسه آموزشی با موضوع تغذیه صحیح و اهمیت مصرف تخم مرغ در وعده های غذایی توسط کارشناس تغذیه برگزار و سپس دانش آموزان به صرف صبحانه سالم با نان و تخم مرغ آب پز دعوت شدند.

در ادامه برنامه، مسابقه نقاشی با موضوع " تغذیه سالم "، آموزش عملی نحوه صحیح شستشوی دستها به جهت پیشگیری از بیماریهای واگیر در مکانهای عمومی خصوصا مدارس، ارائه مطالب آموزشی در مورد نحوه استفاده ایمن از سرویس مدرسه و وسایل نقلیه عمومی به منظور کاهش آسیبها و حوادث ترافیکی توسط سرهنگ صباغی رییس اداره راهنمایی و رانندگی اسلامشهر، جلسه آموزشی با موضوع " مهارتهای فرزند پروری " توسط کارشناس روانشناسی برای اولیاء و مشاوره رایگان روانشناسی تعدادی از والدین از دیگر برنامه های این مراسم بود و در پایان به کلیه دانش آموزان هدایایی از طرف شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر اهدا شد.

گفتنی است برگزاری این مراسم با استقبال خوب شهروندان اسلامشهری مواجه شد.