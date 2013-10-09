شرکت پست در ارایه خدمات عمومی پیشتاز است/ رونمایی از تمبر استاندار سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر،حاتم نارویی در دیدار با مدیریت و کارکنان اداره پست رمز ماندگاری این شرکت را از دیرباز تاکنون در امانت داری عنوان کرد و گفت: یکی از شاخصه های مهم پست، کاهش هزینه ها در امور جاری است.

وی بیان اینکه پست یکی از دستگاه هایی است که اقدامات آن کمترین نارضایتی مردمی را در پی داشته است افزود: خدمات تلاشگران در عرصه پست ستودنی و قابل ستایش است چرا که مراسلات مردم را با کمترین هزینه انجام می دهند و باعث تسریع در کارهای جامعه می شوند.

نارویی ادامه داد: با توجه به پیشرفت‌های امروز دنیا و بهره‌گیری اداره پست از تکنولوژی روز، بالا بردن سرعت عمل در ارایه خدمات باید در اولویت‌های مهم اداره‌ کل پست استان قرار گیرد.

وی تصریح کرد: مدیران این دستگاه خدماتی باید متناسب با موقعیت‌های موجود و ضرورت‌های خدمات‌رسانی اداره پست در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی جامعی با محور همسویی با تکنولوژی و نیازهای روز داشته باشند.

سرعت پست بیشتر شده است

همچنین در این دیدار مدیرکل پست سیستان و بلوچستان با اشاره به دستاوردهای پست در سال های اخیر اذعان داشت: تا چندی پیش سریع ترین پست در کشور پست پیشتاز بود اما امروز به یاری کارکنان خدوم این مجموعه پست ویژه به عنوان یکی از سریع ترین پست ها و با ارسال مرسوله پستی ظرف مدت 8 الی 10 ساعت راه اندازی شده است.

غلام حسین غلامیان با بیان اینکه در حال حاضر 261 دفتر پیشخوان روستایی در استان مشغول به فعالیت است ادامه داد: تعداد 55 دفتر پیشخوان دولت در استان و 69 نمایندگی پستی توزیع کننده فعالیت های مربوط به بخش پست را انجام می دهند.

مدیرکل پست، سرانه مرسوله در استان را 6/4 عنوان کرد و افزود: سرانه مرسوله در کشور 12 است که استان سیستان و بلوچستان نسبت به میانگین کشوری از جایگاه خوبی برخوردار نیست.

وی گفت: پست استان در 6 ماهه نخست امسال دو میلیارد و 200 میلیون تومان در آمد داشته است که مبلغ سه میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه کرده است.

غلامیان ادامه داد: با این میزان درآمد، توانسته ایم 61 درصد از هزینه ها را پوشش دهیم.

در پایان این دیدار از تمبر استاندار سیستان و بلوچستان نیز رونمایی شد.