به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد گفت: دومین دوره طرح ملی تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم با محوریت بقاع متبرکه در حال اجرا است.

رضا طالبیان اظهارکرد: این طرح زیر نظر 18 مربی خانم و در 27 کلاس و با حضور پررنگ خواهران گنابادی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: سهمیه مصوب گناباد در سال 92 تعداد 700 نفر بود که این برنامه با پیگیری و تلاش مضاعف در هفته دوم مهرماه تکمیل شد .

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گناباد بیان کرد: تعداد کل ثبت‌نام شدگان در سامانه اداری سازمان اوقاف تاکنون 721 نفر است که از این تعداد 135 نفر مرد و 586 نفر زن با ارائه مدارک مورد نیاز ثبت سامانه اداری شده‌اند .

طالبیان بیان کرد: کلاس‌ها با محوریت بقاع متبرکه شاخص گناباد شامل محمد عابد(ع) کاخک، یحیی ابن جعفر(ع) کمر زیارت، احمد(ع) بیمرغ، یحیی(ع) محیی‌آباد، محمود(ع) خانیک، احمد جوانمرد(ع) دیسفان، بقعه دارالشفاء دلوئی، آرامگاه آقا سیدابراهیم خیابان سعدی، آرامگاه جعفرآباد بیدخت و مرقد علامه بهلول گنابادی و در پایگاه‌های مساجد، فاطمیه، منازل خیران و حسینیه‌ها در حال اجرا است .

نشست هم‌اندیشی خدام افتخاری بارگاه امامزادگان طرقبه برگزار شد

نشست هم‌اندیشی خدام افتخاری بارگاه مقدس امامزادگان ناصر و یاسر ابن موسی ‌الکاظم(ع) طرقبه برگزار شد.

مدیر این آستان مقدس در جمع سرشیفت‌های خواهر حرم امامزادگان ناصر و یاسر(ع)، افزود: نظم و انظباط یک امر بسیار مهم در امور فردی و در جهت انجام هر چه بهتر خدمات به زائران است که تمام سرشیفت‌ها باید به این نکته توجه داشته باشند.

محمود محمودی افزود: شما خادمان مانند شاخه‌های قوی یک درخت هستید که با همکاری یکدیگر می‌توانیم روز به روز خدمات بهتری به زائران این بارگاه نورانی داشته باشیم.

مسئول امور خدمات به زائران آستان مقدس امامزادگان ناصر و یاسر(ع) در ادامه این نشست اظهار داشت: ما از همه انتقادات و پیشنهادات خدام در راستای عملکرد و خدمات بهتر به زائران استفاده و به نوکری اهل‌بیت(ع) افتخار می‌کنیم و انشاءالله امیدواریم ذخیره قبر و قیامت‌مان باشد.

محمود احسان‌فر ادامه داد: تمام خدام سعی کنند به درستی وظایف خود را انجام دهند؛ زیرا به عنوان سرشیفت مورد الگوی نیروهای زیرمجموعه قرار می‌گیرند و نیاز است توجه و دقت لازم صورت گیرد.

در ادامه این نشست تمام سرشیفت‌های خواهر نظرات و پیشنهادات خود را اعلام کردند.

گفتنی است: حمید عابدپور مسئول پشتیبانی و حجت‌الاسلام هادی غلامی مدیر فرهنگی قرآنی آستان مقدس در این نشست حضور داشتند.

همایش پیوند آسمانی در آستان امامزادگان ناصر و یاسر(ع) طرقبه برگزار می‌شود

مدیر فرهنگی قرآنی بارگاه امامزادگان ناصر و یاسر(ع) طرقبه از برگزاری همایش پیوند آسمانی با حضور زوج‌های جوان این شهرستان به مناسبت سالروز ازدواج حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) در جوار این آستان مقدس خبر داد.

حجت‌الاسلام هادی غلامی افزود: این مراسم با هدف ترویج فرهنگ ازدواج آسان با حضور کارشناس مسائل خانواده حجت‌الاسلام سیدمهدی واعظ موسوی روز پنج‌شنبه بعد از نماز مغرب و عشا در تالار حکمت این آستان مبارک برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از اهداف این همایش، برگزاری جشن سالروز پیوند آسمانی حضرت زهرا و حضرت علی(ع) و ارائه راهکارهای سبک زندگی قرآنی است.

مدیر فرهنگی قرآنی بارگاه امامزادگان ناصر و یاسر(ع) طرقبه، اضافه کرد: در این مراسم 100 زوج جوان که در سال 1392 زندگی مشترک خود را شروع کرده‌اند، حضور دارند.

گفتنی است: علاوه بر آستان مقدس و واجب‌التعظیم امامزادگان ناصر و یاسر(ع)، سازمان فرهنگی شهرداری شهر طرقبه در این همایش مشارکت دارد.