مذاکره چین با همسایگانش درباره اختلافات ارضی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا امروز برای شرکت در اجلاس سران آسیای شرقی وارد برونئی شد.

وی در این سفر قرار است با رهبران کشورهای کوچک آسیای جنوب شرقی و نخست وزیر چین جداگانه دیدار کند.

جان کری در این دیدار از رهبران آسیای جنوب شرقی و چین خواهد خواست تا برای رفع اختلافات ارضی در دریای چین با هم مذکره کنند.

وی همچنین از چین خواهد خواست تا زمان حل اختلافات در دریای چین در رفتار ناوگان دریایی خود ملاحظات لازم را رعایت کند.

کری همچنین قرار است در این سفر با "سرگئی لاوروف"وزیر خارجه روسیه دیدار کند.

شایان ذکر است چین علاقه مند به طرح این مسئله در اجلاس مذکور نیست و تمایل دارد موضوع را در مذاکرات تک به تک با همسایگانش حل و فصل کند.