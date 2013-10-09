تصادفات رانندگی درون و برون شهری لرستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر دوشنبه در همایش همیاران پلیس و فرهنگیاران با بیان اینکه در تصادفات سه عامل نقش بسزایی دارند اظهار داشت: این سه عامل شامل راه، وسایل نقلیه و عوامل انسانی است.

وی با بیان اینکه عامل انسانی مهم ترین نقش را در وقوع تصادفات دارد عنوان کرد: اگر راه و وسیله نقلیه مشکلی داشته باشد عامل انسانی می تواند با فکر و تدبیر خلاء این دو عامل را پوشش داده و از وقوع حادثه جلوگیری به عمل آورد.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر ارتقا فرهنگ ترافیکی بیان داشت: هیچ فردی را نمی توان پیدا کرد که در زندگی روزمره خود با موضوع راهنمایی و رانندگی مواجه نباشد.

سردار قنبری با بیان اینکه در استان لرستان راهنمایی و رانندگی تلاشهای فراوانی انجام داده و نقش بسزا و مطلوبی در رعایت نظم و انضباط در این زمینه داشته است افزود: این تلاشهای مستمر راهنمایی و رانندگی لرستان و همچنین دستگاههای مرتبط با حوره ترافیک موجب شده میزان تلفات تصادفات رانندگی در لرستان طی چند سال اخیر کاهش یابد.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال میزان تلفات در تصادفات رانندگی درون و برون شهری لرستان 16 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است عنوان کرد: در این مدت 88 نفر کمتر از مدت مشابه سال قبل کشته در تصادفات رانندگی داشته ایم.

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به گسترش فرهنگ راهنمایی و رانندگی در جامعه عنوان کرد: این اقدام با همکاری همیاران پلیس در سطح استان توسط نیروی انتظامی لرستان در دستور کار قرار گرفته شده است.

سردار قنبری همچنین با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ قانون و مقررات پذیری در سطح جامعه تصریح کرد: به طور حتم اگر این امر بین همیاران پلیس استان نهادینه شود در آینده ما شاهد فرهنگ غنی راهنمایی و رانندگی در سطح استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین مشکل در حوزه راهنمایی و رانندگی در لرستان عدم بستن کمربند ایمنی در هنگام رانندگی است تصریح کرد: متاسفانه این امر هنوز در نقاط شهری استان رعایت نمی شود اما تا حدودی در سطح جاده های لرستان رعایت می شود.

فرمانده انتظامی استان لرستان همچنین عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت سواران در لرستان را یکی دیگر از مشکلات موجود در حوزه راهنمایی رانندگی لرستان برشمرد و افزود: این امر باید در استان نهادینه شود و مردم بدانند که استفاده از کلاه ایمنی می تواند آنها را خطر بالقوه که هر زمانی می تواند برای آنها پیش آید نجات دهد.

بنا بر این گزارش، در این همایش از 36 نفر از فعالان حوزه راهنمایی و رانندگی استان در بخشهای مختلف از جمله خبرگزاری مهر تقدیر شد.