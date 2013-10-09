دستگاههای فرهنگی نقش بسزایی در ارتقای فرهنگ راهنمایی و رانندگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ولیپوری ظهر دوشنبه در همایش همیاران پلیس و فرهنگیاران با تاکید بر اینکه ما حصل تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی لرستان موجب ایجاد امنیت، عدالت و رفاه در جامعه شده است اظهار داشت: به طور حتم اقتدار و قاطعیت نیروی انتظامی اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اجرای طرح همیاران پلیس در کشور عنوان کرد: این طرح حدود 10 سال است که در کشور در حال اجرا است و این امر موجب نهادینه شدن فرهنگ راهنمایی و رانندگی در کشور شده است.

فرماندار خرم آباد با تاکید بر اینکه وضع قوانین راهنمایی و رانندگی در راستای ایجاد نظم و انظباط ترافیکی در سطح شهرها است عنوان کرد: در این راستا دستگاههای فرهنگی نقش بسزایی در نهادینه کردن فرهنگ راهنمایی و رانندگی در سطح جامعه دارند.

ولیپوری با تاکید بر اطلاع رسانی و همچنین آموزش از سوی دستگاههای فرهنگی برای نهادینه کردن این فرهنگ در سطح جامعه تصریح کرد: همچنین رسانه ها نیز نیز در نهادینه کردن فرهنگ راهنمایی و رانندگی نقش بسیار بسزایی دارند.

وی با بیان اینکه عامل انسانی مهم ترین عامل در تصادفات محسوب می شود عنوان کرد: خواب آلودگی، نبستن کمربند ایمنی و انجام رفتارهای خطرناک در هنگام رانندگی موجب ایجاد تصادفات در سطح جاده ها و شهرها می شود.

فرماندار خرم آباد با اشاره به نقش تاثیر گذار همیاران پلیس در کاهش تصادفات ادامه داد: به طور حتم با تذکر دادن در هنگام رانندگی والدین آنها می توانند نقش مهمی در نهادینه کردن فرهنگ راهنمایی و رانندگی و همچنین کاهش تصادفات داشته باشند.