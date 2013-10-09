رتون 3700 هکتار از شالیزارهای مازندران برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در شورای کشاورزی افزود: از مجموع 55 هزار و 4 هکتار سطوح پرورش رتون استان تاکنون بالغ بر سه هزار و 765 هکتار برداشت شده که عمدتاً به صورت مکانیزه بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه از مجموع 220 هزار و 968 هکتار از اراضی شالیزاری استان در کشت اول برنج بیش از یک میلیون و 228 هزار و 899 تن شلتوک استحصال شده خاطر نشان کرد: با توجه به تمهیدات و اقدامات انجام شده جهت استفاده شالیکاران از تسهیلات خرید ماشین آلات زراعت برنج و ارتقاء فرهنگ کاشت و برداشت مکانیزه در استان، در سالجاری سطح برداشت مکانیزه استان بالغ بر 72.6 درصد معادل 160 هزار و 340 هکتار بوده که نسبت به سال قبل بیش از 8 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: شرایط جوی در زمان کاشت برنج مساعد بوده و بارندگی های پراکنده اواخر بهار و اوایل تابستان و ایجاد شرایط زراعی مطلوب، موجب شد شالیزارها دوره رویشی را کامل سپری و در مرحله زایشی نیز در شرایط مطلوبی باشند، ضمن اینکه شرایط جوی مساعد موجب کاهش جمعیت آفات و شیوع بیماری ها گردیده و در نتیجه تلقیح، دانه بندی و پر شدن دانه ها و ... در شرایط قابل قبولی انجام و نهایتاً منجر به افزایش عملکرد گردیده است.

عظیمی گفت: سطح برداشت ارقام محلی 144 هزار و 204 هکتار با میانگین عملکرد چهار هزار و 459 کیلوگرم و سطح برداشت ارقام پر محصول 76 هزار و 747 هکتار با میانگین عملکرد هفت هزار و 634 کیلوگرم بوده است.

صدور 68 فقره پروانه تاسیس صنایع تبدیلی کشاورزی در استان مازندران

وی اظهار داشت: تعداد68 فقره پروانه تاسیس و 41 فقره پروانه بهره برداری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در شش ماهه اول سالجاری در استان صادر شد.

عظیمی گفت: در شش ماهه اول امسال تعداد 68 فقره مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بظرفیت یک میلیون و 351 هزار و 878 تن در زیر بخش های دام و طیور، زراعت و باغبانی صادر شد.

وی افزود: همچنین تعداد 41 فقره پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بظرفیت 118 هزار و 042 تن در زیر بخش های فوق نیز صادر گردیده است.

وی یایدآورشد: در مدت زمان فوق 17 فقره مجوز توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بظرفیت 205 هزار و 870 تن در زیر بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور در بخش کشاورزی استان مازندران از سوی این سازمان صادر گردیده است.