تردد 1300 تاکسی اضافي در سنندج/تفکر جزیره ای مانع رسيدن به توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ‌الله میرزایی ‌اصل ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک شهر سنندج اظهار داشت: تردد این تعداد خودرو اضافی در حالي است كه متاسفانه در ساعات پيك مردم با مشكل در تردد مواجه مي شوند و به همين دليل بايد در اين بخش برنامه ريزي و نظارت بهتري اعمال شود.

وی با بیان اینکه در بحث ترافیک نبود پارکینگ یک بحث و نیاز اصلی در سنندج است، ادامه داد: برنامه های خوبی در شورای ترافیک طی چند سال اخیر انجام شده ولی با وضعیت مطلوب و متناسب با نیاز شهر فاصله زیادی دارد.

وی بیان کرد: در ارائه خدمات از سوي بعضي از سازمان ها و دستگاه هاي خدمت رسان به دليل نبود نظارت هاي لازم مشکلاتي وجود دارد و این مهم بیانگر لزوم نظارت بهتر بر انجام كارهاست.

فرماندار شهرستان سنندج وجود نگاه جزیره ‌ای به مسائل را موجب جلوگیری از توسعه و پیشرفت دانست و گفت: دو سازمان تاکسی‌رانی و اتوبوس رانی باید همگام با مجموعه راهور در تفهیم درست قوانین و مقررات به رانندگان تاکسی در کاهش ترافیک شهری سهیم باشند.

میرزایی اصل بهره گیری از خرد جمعی را در کاهش مشکلات موثر دانست و گفت: پیشرفت و توسعه در هر جامعه ای تنها از راه تفکر جمعی حاصل می شود.

وی اظهار داشت: در احداث پارکینگ باید دور بودن از هسته مرکزی شهر را مدنظر داشت تا موجب کاهش بار ترافیک شود.

میرزایی‌اصل عدم پویایی در مجموعه را از نشانه ‌های مقصر کردن همدیگر دانست و بیان کرد: در انجام فعالیت ‌ها نگاه رفاهی برای مردم مدنظرگرفته شود و دوباره کاری حذف شود.

وی در پایان یادآور شد: ورود بخش خصوصی برای ساخت پارکینگ و سروسامان دادن به میدان تره بار در کاهش ترافیک موثر است.

از جمله مصوبات این جلسه مي توان به اصلاح هندسی میدان گل‌ ها، ساماندهی و اصلاح خیابان فردوسی، یک طرفه کردن خیابان فلسطین، مولوی و بعثت، ساماندهی سه راه دوم نایسر، تعریف لاین ویژه در خیابان پاسداران، تعریف راست گرد در سه راه حبیبی، شناسایی خطوط دارای اتوبوس کم و در اختیار قرار دادن اتوبوس هاي لازم و در نهایت اجرای راست گرد در پل مردوخ به ورودی بلوار کردستان بود.