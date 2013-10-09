  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۸

افتتاح سه مدرسه پیش ساخته روستایی در بشرویه/ اجرای 11 پروژه جامعه یاوری فرهنگی در خراسان جنوبی

افتتاح سه مدرسه پیش ساخته روستایی در بشرویه/ اجرای 11 پروژه جامعه یاوری فرهنگی در خراسان جنوبی

بشرویه- خبرگزاری مهر: با حضور مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی کشور سه مدرسه پیش ساخته روستایی در بشرویه به بهره برداری رسید.

حسن ماهوتچیان صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح این مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هدف جامعه یاوری فرهنگی از ساخت فضاهای آموزشی در مناطق محروم تنها آسان ساختن دسترسی به علم و دانش در تمامی نقاط کشور است.

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی کشور بیان کرد: جامعه یاوری فرهنگی با محوریت عشق و مهرورزی و در راستای تحقق آرمان های انسان دوستی، خدمات فرهنگی و آموزشی را به عنوان اهداف اصلی خود انتخاب کرده است.

وی از همکاری بیش از سه هزار خیر در این مجموعه خبر داد و بیان کرد: جامعه یاوری فرهنگی می کوشد تا ضمن ایجاد امکانات آموزشی و فرهنگی و توسعه فضاهای آموزشی از نزدیکترین شهرها تا دورافتاده ترین روستاها، مسیر آموزش و پرورش را هموار کرده و با ایجاد امکانات و تجهیزات، دسترسی به علم و دانش آموزی را برای همگان میسر سازد. 

ماهوتچیان همچنین به سه پروژه انجام شده در شهرستان بشرویه اشاره کرد و افزود: پروژه مدارس یک کلاسه پیش ساخته روستایی از سال 90 در سه روستای شهرک امام خمینی(ره)، اصفاک و موردستان در حال اجرا است.

وی زیر بنای هر کلاس پیش ساخته را 45 متر مربع اعلام و گفت: اعتبار 600 میلیون ریال برای ساخت این سه مدرسه هزینه شده است.

به گفته وی از مجموع اعتبار هزینه شده مبلغ 16 میلیون تومان سهم خیران و 36 میلیون تومان نیز سهم دولت است.

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی کشور با اشاره به اجرای طرح های دیگر جامعه یاوری در خراسان جنوبی بیان کرد: 11 پروژه آموزشی در شهرستان های قاین، بشرویه، سرایان، زیرکوه، سربیشه و درمیان توسط این جامعه در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.

ماهوتچیان عنوان کرد: امنیت بالا، ضد زلزله ‌بودن و کنترل مطلوب انرژی از مهم ‌ترین مزایای احداث کلاس های پیش ساخته در منطقه زلزله خیری مانند خراسان جنوبی است.

کد مطلب 2152654

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها