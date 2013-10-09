افتتاح سه مدرسه پیش ساخته روستایی در بشرویه/ اجرای 11 پروژه جامعه یاوری فرهنگی در خراسان جنوبی

حسن ماهوتچیان صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح این مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: هدف جامعه یاوری فرهنگی از ساخت فضاهای آموزشی در مناطق محروم تنها آسان ساختن دسترسی به علم و دانش در تمامی نقاط کشور است.

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی کشور بیان کرد: جامعه یاوری فرهنگی با محوریت عشق و مهرورزی و در راستای تحقق آرمان های انسان دوستی، خدمات فرهنگی و آموزشی را به عنوان اهداف اصلی خود انتخاب کرده است.

وی از همکاری بیش از سه هزار خیر در این مجموعه خبر داد و بیان کرد: جامعه یاوری فرهنگی می کوشد تا ضمن ایجاد امکانات آموزشی و فرهنگی و توسعه فضاهای آموزشی از نزدیکترین شهرها تا دورافتاده ترین روستاها، مسیر آموزش و پرورش را هموار کرده و با ایجاد امکانات و تجهیزات، دسترسی به علم و دانش آموزی را برای همگان میسر سازد.

ماهوتچیان همچنین به سه پروژه انجام شده در شهرستان بشرویه اشاره کرد و افزود: پروژه مدارس یک کلاسه پیش ساخته روستایی از سال 90 در سه روستای شهرک امام خمینی(ره)، اصفاک و موردستان در حال اجرا است.

وی زیر بنای هر کلاس پیش ساخته را 45 متر مربع اعلام و گفت: اعتبار 600 میلیون ریال برای ساخت این سه مدرسه هزینه شده است.

به گفته وی از مجموع اعتبار هزینه شده مبلغ 16 میلیون تومان سهم خیران و 36 میلیون تومان نیز سهم دولت است.

مدیرعامل جامعه یاوری فرهنگی کشور با اشاره به اجرای طرح های دیگر جامعه یاوری در خراسان جنوبی بیان کرد: 11 پروژه آموزشی در شهرستان های قاین، بشرویه، سرایان، زیرکوه، سربیشه و درمیان توسط این جامعه در استان خراسان جنوبی اجرا شده است.

ماهوتچیان عنوان کرد: امنیت بالا، ضد زلزله ‌بودن و کنترل مطلوب انرژی از مهم ‌ترین مزایای احداث کلاس های پیش ساخته در منطقه زلزله خیری مانند خراسان جنوبی است.