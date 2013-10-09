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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

كريمي:

توسعه بیجار نیازمند ايحاد و تقويت زیر ساخت هاست

توسعه بیجار نیازمند ايحاد و تقويت زیر ساخت هاست

بیجار- خبرگزاری مهر: فرماندار بیجار گفت: توسعه و آبادانی بیجار نیازمند زیر ساخت های مهم از جمله راه مواصلاتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمداله کریمی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث قطعه های پایانی جاده بیجار - همدان  که با حضور مدیر کل حوزه راه سازی شمال غرب کشور برگزار شد، اظهار داشت: راهها به عنوان بزرگترین سرمایه های کشور مطرح هستند و نگهداری از این سرمایه ها نیازمند کار، تلاش و در دسترس بودن اعتبارات و امکانات کافی است.

وی افزود: شهرستان بیجار در میان چهار استان واقع شده که با بهبود وضعیت راه های موجود به عنوان شاه راه منطقه می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را در میان چند استان کردستان، همدان، آذربایجان غربی و زنجان حل کرد.

وی به داشتن روحیه جهادی تاکید کرد و افزود: دستیابی به همه امور مشکلات و سختی‌های فراوانی در پی خواهد داشت اما با نگاه و روحیه جهادگونه و انقلابی می‌توان به همه مشکلات فائق آمده و در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار گرفت.

کریمی با بیان اینکه پروژه احداث راه بیجار – همدان کاملا فعال است، تاکید کرد:  رفع مشکلات و موانعی از جمله جابجایی خط لوله های آب و گاز و پیگیری جریمه های پیمانکاران برای افزایش سرعت پروژه از سمت فرمانداری و ادارات و دستگاه های اجرایی صورت خواهد گرفت.

فرماندار بیجار در پایان یادآور شد: این شهرستان دارای 299 کیلومتر راه بین شهری و 940 کیلومتر راه روستایی است که در استان بیشترین طول راه را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 2152658

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