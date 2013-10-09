توسعه بیجار نیازمند ايحاد و تقويت زیر ساخت هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حمداله کریمی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث قطعه های پایانی جاده بیجار - همدان که با حضور مدیر کل حوزه راه سازی شمال غرب کشور برگزار شد، اظهار داشت: راهها به عنوان بزرگترین سرمایه های کشور مطرح هستند و نگهداری از این سرمایه ها نیازمند کار، تلاش و در دسترس بودن اعتبارات و امکانات کافی است.

وی افزود: شهرستان بیجار در میان چهار استان واقع شده که با بهبود وضعیت راه های موجود به عنوان شاه راه منطقه می توان بسیاری از مشکلات حمل و نقل را در میان چند استان کردستان، همدان، آذربایجان غربی و زنجان حل کرد.

وی به داشتن روحیه جهادی تاکید کرد و افزود: دستیابی به همه امور مشکلات و سختی‌های فراوانی در پی خواهد داشت اما با نگاه و روحیه جهادگونه و انقلابی می‌توان به همه مشکلات فائق آمده و در مسیر پیشرفت و آبادانی قرار گرفت.

کریمی با بیان اینکه پروژه احداث راه بیجار – همدان کاملا فعال است، تاکید کرد: رفع مشکلات و موانعی از جمله جابجایی خط لوله های آب و گاز و پیگیری جریمه های پیمانکاران برای افزایش سرعت پروژه از سمت فرمانداری و ادارات و دستگاه های اجرایی صورت خواهد گرفت.

فرماندار بیجار در پایان یادآور شد: این شهرستان دارای 299 کیلومتر راه بین شهری و 940 کیلومتر راه روستایی است که در استان بیشترین طول راه را به خود اختصاص داده است.