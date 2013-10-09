340 طرح به جشنواره جوان خوارزمی گلستان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا نظری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه معاونت آموزش متوسطه افزود:در پانزدهمين جشنواره جوان خوارزمي (سال تحصيلي 92-91) تعداد 340 طرح به دبيرخانه جشنواره جوان خوارزمي استان گلستان ارسال شد.

وی اظهار داشت: پس از بررسي هاي اوليه توسط هيئت هاي تخصصي داوري در 14 زيرگروه ، تعداد 82 طرح جهت دفاع حضوري به دبيرخانه ي استاني جشنواره دعوت شدند و از اين تعداد 23 طرح به عنوان برگزيده استاني انتخاب وبه مرحله ي كشوري ارسال شد.

وی عنوان کرد: پس از داوري اوليه در مرحله كشوري تعداد 6 طرح جهت دفاع حضوري به مرحله كشوري دعوت شدند و در نتيجه نهايي اعلام شده از سوي وزرات آموزش و پرورش، يك طرح با عنوان دستگاه شستشو دهنده دهان معلولين كه توسطه دو طراح دختر از شهرستان گنبدكاووس طراحي شد به عنوان منتخب اول تا سوم مرحله كشوري (برگزيده وزارت آموزش و پرورش ) به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ارسال شد.

نظری گفت: در هفته پژوهش (آذرماه92) نتيجه نهايي برگزيدگان و رتبه هاي اول تا سوم گروه هاي مختلف علمي انتخاب و اعلام خواهد شد.