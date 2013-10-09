مسعود انصاریمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحث حضورش به عنوان سرپرست تیم بسکتبال ذوبآهن اظهار داشت: من در پست سرپرست تیم بسکتبال ذوبآهن حضور ندارم و تنها به عنوان مشاور مدیرعامل ذوبآهن و رئیس کمیته استراتژیک فعالیت میکنم.
وی افزود: با توجه به اینکه من دوست قدیمی سعید آذری هستم، هرجا که نیاز باشد، به او کمک میکنم زیرا در ذوبآهن، نساجی مازندران و استیلآذین با او بودم و همانگونه که وقتی صادقزاده پیشنهاد سرپرستی را ارائه داد به خاطر دوستی قبول کردم، به خاطر دوستی با آذری نیز درخواست او را قبول کردم.
مشاور مدیرعامل ذوبآهن بیان داشت: کار من ستادی است و دوست ندارم کار اجرایی انجام دهم و نمیخواهم سرپرست هیچ تیم ورزشی باشم بنابراین سرپرست ذوبآهن نیستم اما به آذری در کارهایش کمک میکنم.
به گزارش مهر، صبح امروز فرزاد کوهیان به عنوان سرمربی جدید تیم بسکتبال ذوبآهن مطرح شد.
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