دستگاه های نظارتی اصفهان درمانده از کنترل قیمت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، فروشندگان مرغ سطح شهر این گرانی را ناشی از افزایش قیمت دان مرغ اعلام می کنند اما برخی دیگر نیز معتقدند که در سه ماهه قبل به اندازه کافی جوجه ریزی نشده است اما سوال این است که چرا قیمت در بازار سقف مشخصی ندارد و به هر دلیلی باید بدون کنترل دستگاه های نظارتی آن هم هر روزه افزایش یابد.



گفتنی است که در روزهای اخیر طی دو مصاحبه توسط افراد متخصص این حیطه با این خبرگزاری ابتدا بهرام پاکزاد رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی استان سخنانی پیرامون کمبود دان از اوایل سال جاری عنوان کرد و آن را عاملی برای خرید دان مرغداران از بازار آزاد دانست اما دو روز بعد فیروز زاهدی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان این سخنان را با ارائه آمار تکذیب کرد و از سوی دیگر مدعی شد جو ناشی از سخنانی در خصوص افزایش ارز مرجع سبب این امر شده است.



این مسئول با بیان اینکه برای هر دو دوره جوجه ریزی در شش ماهه نخست سال جاری در استان نیاز به 80 هزار تن آذوقه است، یادآور شد: با اعطای 124 هزار و 235 تن آذوقه می توان دریافت که بیش از 40 هزار تن آذوقه بیش از نیاز به آنها اعطا شده است و هرگز با کمبود دان مواجه نبوده اند.



همچنین زاهدی مدعی است که تمام دان مرغ به طور مستقیم در اختیار مرغداران قرار گرفته و نیازی به خرید از بازار آزاد و دست دلالان نداشته اند و از سوی دیگر منصفانه هم نیست که مرغی که در این ماه ها با نرخ دولتی در اختیار آنها قرار گرفته است به قیمت گران به فروش برسانند.



رئیس صنفی که سکوت را ترجیح می دهد!



خبرنگار مهر، روز گذشته برای دست یافتن به علت این معضل در شهر با اصغر احسان مهر رئیس اتحادیه گوشت سفید اصفهان تماس گرفت اما این مقام صنفی در جواب به تماس با این رسانه گفت: این مطالب را باید از اتحادیه کشتارگاه ها پرسید و ما اطلاع دقیقی از آن نداریم و نمی توانیم در این باره نظری بدهیم.

در ادامه این مسئول با پافشاری خبرنگار مهر در خصوص اینکه مگر می توان پذیرفت که رئیس این صنف از افزایش نرخ بی اطلاع باشد به بهانه در خیابان بودن مصاحبه تلفنی را به 10 دقیقه بعد موکول کرد اما پس از دو بار تماس خبرنگار این رسانه تلفن همراه خود را قطع کرد.



با مراجعه به حومه شهر، خیابان آتشگاه و مرکز شهر سه نکته مشخص شد؛ مرغ فروشان در اوایل این هفته مرغ را حداقل به قیمت شش هزار و 600 از کشتارگاه خریده اند و هر روز با افزایش 200 تومانی، امروز مرغ ها کیلویی هفت هزار خریداری شده که در حال حاضر به قیمت هفت هزار و 200 تومان به دست مصرف کننده می رسد که به عبارت بهتر شاید هم سخن دبیر انجمن صنفی تولید کنندگان مرغ گوشتی استان که در گفتگوی خود با مهر که گرانی مرغ را تا سقف 10 هزار تومان طبیعی دانسته است، صحیح باشد.

اما سوال از متولیان امر همانند بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان و مسئولان تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت که خود مصرف کننده اصلی این کالا در شهر هستند! این است که چرا نظارتی بر این وضعیت وجود ندارد و تا کی مصرف کننده باید تاوان کمبود دان ،دلار ، وجود دلالان و سایر مشکلات و احیانا بهانه ها را بدهد.



گزارش: کامران صباغی