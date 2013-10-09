کمک مالی مردم ژاپن به ساخت فیلم "درناهای کاغذی"

ماساکی کوبایاشی معاون بنیاد ساداکو در جمع خبرنگاران حاضر در جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان گفت: در کشور ژاپن به تولید فیلم به عنوان یک تجارت نگاه می کنند و معتقدند برای ساخت یک فیلم سینمایی باید سرمایه گذاری مناسبی صورت گیرد.

معاون بنیاد ساداکو درباره حمایت از فیلم "درناهای کاغذی" که به همت کارگردان ایرانی ساخته می‌شود، بیان کرد: برای ساخت فیلم سینمایی "درناهای کاغذی" به کارگردانی سیروس حسن پور مردم ژاپن حمایت مالی لازم را انجام خواهند داد و کمک های خود را به بنیاد ساداکو ارسال می کنند.

وی بیان کرد: تنها سه دلیل برای مشارکت در ساخت این فیلم سینمایی برای ما وجود دارد، اول اینکه سیروس حسن پور یک انسان مهربان و فعال در عرصه سینما است و ما فکر می کنیم که پیغام صلح ما از طریق فیلم او به تمام دنیا منتشر خواهد شد. دومین دلیل این است که فیلم بخشی از زندگی ساداکو را به تصویر خواهد کشید و در آخر از طریق سیروس حسن پور متوجه شدیم که در ایران و عراق نیز جنگ وجود داشته و بچه ها درگیر در جنگ بسیار زیاد هستند.

معاون بنیاد ساداکو در پایان گفت: ایران به عنوان چهارمین کشور جهان است که درنای کاغذی ساداکو به آن اهدا شده است، اما اولین کشوری است که به این مسئله بسیار توجه داشته و نشان داده که به خاطر آرامش کودکان خود از جنگ گریزان است.