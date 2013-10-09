نمایشگاه سیار ازدواج در زاهدان برپا شد

مدير كانون ازدواج آسان سيستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه سیار علاوه بر پاسخ به سوالات جوانان و ارائه خدمات مشاوره ای و اهدای کتاب با موضوعات ازدواج، بازدیدکنندگان با بخشی از وسایل مراسم ازدواج که به صورت نمادین در این اتوبوس به نمایش گذاشته شده است آشنا می شوند.

حجت الاسلام صالح مومن با بیان اینکه تا کنون تعداد بیش از یک هزار زوج جوان ازطریق کانون ازدواج آسان در استان به خانه بخت رفته اند افزود: همه خانواده ها به ويژه پدران و مادران وظيفه دارند زمينه ازدواج راحت و آسان و با كمترين هزينه را براي جوانان خود فراهم كنند.

وی گفت: ازدواج ‌هاي تجملاتي و سخت گيري در تهيه جهيزيه و همچنین تعيين مهريه ‌هاي سنگین موجب افزايش سن ازدواج در كشور و همچنین آسیب های اجتماهی می شود.

وی گفت: امسال به منظور تشویق و ترغیب جوانان به سنت حسنه ازدواج نسبت به اجرای برنامه های متعددی از جمله راه اندازی تریبون های آزاد ازدواج در پارک های سطح شهر، ایجاد نمایشگاه سیار، کار گاه های آموزشی ارتباط دختران با پسران و جشن های شادی در سطح شهر زاهدان اقدام شد.

وی خطاب به افرادی که به دلیل هزینه گزاف برگزاری مراسم از ازدواج واهمه دارند افزود: کانون ازدواج آسان با دريافت تنها 6ميليون ريال تمامی مراحل ثبت ازدواج، هزینه تالار پذيرايي، فيلمبرداري، تهیه لباس عروس، ، تزئين اتومبيل عروس، كارت دعوت، آرايش عروس و پذيرايي با ميوه و شيريني را تقبل می کند.

وی افزود: این شرایط برای استفاده تمامی جوانان و زوج های جوان و در راستای تسهیل در امر ازدواج مهیا و فراهم شده است .