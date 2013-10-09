نمایشگاه کتاب حافظ در مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از تاریخ 18 لغایت 23 مهرماه جاری در دفتر انجمن دوستداران حافظ در مجموعه فرهنگی آرامگاه حافظ از ساعت 8 صبح لغایت 9 شب دایر است، کتاب هایی با محوریت و موضوع حافظ در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

این برنامه با همکاری این اداره کل و انجمن دوستداران حافظ برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه کلک خیال انگیز در حوض ماهی آرامگاه سعدی

به مناسبت بزرگداشت یادروز حافظ، نمایشگاه تصویر سازی اشعار حافظ در مجموعه فرهنگی سعدیه برگزار خواهد شد.

نمایشگاه کلک خیال انگیز شامل آثار تصویر سازی الهه یزدانی با موضوع غزلیات حافظ و آثار تصویر سازی هانی بهره مند جو با موضوع آب در حوض ماهی مجموعه فرهنگی سعدیه برپا خواهد شد.

این نمایشگاه که با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و حوزه هنری استان فارس برگزار می شود از تاریخ 18 تا 26 مهر ماه از ساعت 8 صبح تا 20 و 30 دقیقه شب جهت بازدید علاقمندان دایر خواهد بود.

در اردیبهشت ماه سال جاری نیز به مناسبت گرامیداشت هفته میراث فرهنگی ، نمایشگاه میراث سخن از آثار آیدا مهران فر با موضوع تصویر سازی از حکایات گلستان سعدی نیز برگزار شد.