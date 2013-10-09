تقاطع غیرهمسطح گرگان 65 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از این پروژه گفت: این طرح در قالب 2 قرارداد شامل قرارداد اجرای میکروپایل برای تحکیم بستر زیر پی­ها، 20هزار متر طول میکروپایل با عمق 10 تا 12متر، یعنی حدود دو هزار پایل، زیر فونداسیون­های 9 پایه پل، با هزینه حدود 15 میلیارد ریال که به اتمام رسیده و قرارداد اجرای سازه پل که در حال انجام است.

وی در خصوص زمان اجرای پروژه خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه بعد از عقد قرارداد اول بوده و در امتداد اجرای قرارداد میکروپایل و بعد از اتمام آن آغاز شد، به همین دلیل زمان پروژه طولانی به نظر می­رسد.

احمدی تصریح کرد: با ضرورت توجه به مهندسی ارزش در این طرح عمرانی، به این نتیجه رسیدیم که اگر در تکنیک و تکنولوژی طرح تجدید نظر کنیم نه تنها موجب صرفه­ جویی در مصرف مصالح بلکه موجب بهبود منظر و سیمای شهری به دلیل کاهش تعداد ستون­ها و تغییر معماری پل خواهیم شد.

معاون فنی­ وعمرانی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: با انتخاب روش جدید صرفاً به جای هزینه اجرای یک پل، سرمایه­ گذاری تامین تجهیزات تولید چندین دستگاه پل برای آینده گرگان توسط شهرداری صورت پذیرفته است.

احمدی افزود: در طرح جدید تکنولوژی برگرفته از جدیدترین روش­های اجرای پل در دنیا است که بعد از پل صدر تهران دومین پل در بکارگیری و اجرای این فناوری و تکنولوژی با استفاده از دانش مهندسین ایرانی و تعدادی از جوانان پرتلاش عرصه مهندسی گرگان در حل اجرا این پروژه می­باشد که جزء افتخارات شهرداری گرگان خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این روش اجرای پل با قطعات پیش­ساخته بتنی به صورت کنسول­های تعادلی و با استفاده از کابل­های کششی انجام می­گردد.

احمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این پروژه از حیث روش اجرا و جلوگیری از ایجاد مشکلات عبور و مرور و ترافیک در زمان اجرا و همچنین از حیث زیبایی و منظر مورد توجه متخصصان و شهروندان عزیر قرار خواهد گرفت و امیدواریم این قسمت از دستاوردها، جبران طولانی­ تر شدن اتمام زمان پروژه را بنماید.

احمدی با تشریح مشخصات پروژه پل تقاطع شهید قندهاری گفت: عرضه عرشه در هر لاین 85/12 متر، ارتفاع هر قطعه عرشه 2.5 متر، ارتفاع پایه پل (متغیر) حداقل 5.5 متر، طول پل 800 متر، دیواره خاک مسلح رمپ­های شرقی و غربی 450 متر، تعداد پایه­ها 9 ردیف 2­تایی، طول بزرگترین دهانه 51 متر و طول کمترین دهانه 25متر است

وی در ادامه افزود: در این پروژه تاکنون حدود 1 کیلومتر جابجایی لوله گاز (250 پوند)، 200 متر لوله گاز(60 پوند)، 120 متر لوله 400 میلی­متر و 300 متر لوله 450 میلی­متر و همچنین جابجایی 400 متر برق فشار متوسط صورت گرفته است.

وی افزود: تاکنون حدود 60 میلیارد ریال در قالب صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت شده است و تا این مرحله علاوه بر اجرای فونداسیون و ستون­ها و اجرای رمپ شرقی و تولید و نصب قطعات صفر و تولید قسمتی از قطعات عرشه، پروژه 65 درصد پیشرفت داشته و با توجه به اینکه عملیات نصب هم به موازات عملیات تولید قطعات انجام می­پذیرد، سرعت فرایند نصب نیز طبق برنامه­ ریزی و پیش­بینی به عمل آمده انجام می­شود.

احمدی همچنین تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح و ضرورت افزایش ابلاغ 25 درصد سقف، هزینه اجرای این پروژه تا 150 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. احمدی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پل تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره­برداری خواهد رسید.

معاون فنی و عمرانی شهرداری گفت: با توجه به ساخت کارخانه تولید قطعات بتنی پیش­ساخته عرشه به عنوان سرمایه ماندگار، شهرداری گرگان خواهد توانست در سال آینده و سال­های بعد پل­های مورد نیاز در محل تقاطع­ هایی که دارای گره ترافیکی و بر اساس اولویت­ بندی و مطابق با نتیجه مطالعات جامع هستند را در زمان کوتاهی اجرا کند، چرا که از بدو شروع عملیات خاکبرداری و اجرای فونداسیون به طور همزمان تولید قطعات عرشه نیز می­تواند به انجام برسد. احمدی از جمله تقاطع­ های ضروری در حال مطالعه را میدان معلم، تقاطع گلشهر، تقاطع بلوار صیاد و ناهارخوران، تقاطع تابلو و میدان مدرس نام برد که در حال بررسی است.

احمدی گفت: اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح، علاوه بر کاهش ترافیک و تصادفات موجب تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی خواهد شد.

وی افزود: پروژه ­های دیگری که به صورت جدی پی­گیری شده و با پیشرفت بیش از 80 درصد در شرف تکمیل و بهره­برداری است پروژه پارکینگ طبقاتی عدالت 17 و مجموعه فرهنگی تجاری شهر واقع در میدان مفتح و ساختمان مجموعه حمل ­ونقل و ترافیک شهرداری گرگان(تاکسیرانی) است، همچنین پروژه پارک بانوان که دارای زمین اختصاصی چمن مصنوعی و کلوپ ویژه بانوان در عرصه پارک می­باشد جزو پروژه­های فعال شهرداری گرگان است.

معاون شهردار گرگان در پایان از پروژه­های شاخص دیگر در حال پی­گیری خبر داد و گفت: به رغم احداث تعداد بسیار زیاد پارک­های محلی در محلات مختلف شهر، پیگیر اجرای پارک بزرگ شهری به همراه شهر بازی، اجرای آب نمای بزرگ موزیکال و اجرای پارکینگ­های طبقاتی جدید هستیم.