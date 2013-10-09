تقاطع غیرهمسطح گرگان 65 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از این پروژه گفت: این طرح در قالب 2 قرارداد شامل قرارداد اجرای میکروپایل برای تحکیم بستر زیر پیها، 20هزار متر طول میکروپایل با عمق 10 تا 12متر، یعنی حدود دو هزار پایل، زیر فونداسیونهای 9 پایه پل، با هزینه حدود 15 میلیارد ریال که به اتمام رسیده و قرارداد اجرای سازه پل که در حال انجام است.
وی در خصوص زمان اجرای پروژه خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه بعد از عقد قرارداد اول بوده و در امتداد اجرای قرارداد میکروپایل و بعد از اتمام آن آغاز شد، به همین دلیل زمان پروژه طولانی به نظر میرسد.
احمدی تصریح کرد: با ضرورت توجه به مهندسی ارزش در این طرح عمرانی، به این نتیجه رسیدیم که اگر در تکنیک و تکنولوژی طرح تجدید نظر کنیم نه تنها موجب صرفه جویی در مصرف مصالح بلکه موجب بهبود منظر و سیمای شهری به دلیل کاهش تعداد ستونها و تغییر معماری پل خواهیم شد.
معاون فنی وعمرانی شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: با انتخاب روش جدید صرفاً به جای هزینه اجرای یک پل، سرمایه گذاری تامین تجهیزات تولید چندین دستگاه پل برای آینده گرگان توسط شهرداری صورت پذیرفته است.
احمدی افزود: در طرح جدید تکنولوژی برگرفته از جدیدترین روشهای اجرای پل در دنیا است که بعد از پل صدر تهران دومین پل در بکارگیری و اجرای این فناوری و تکنولوژی با استفاده از دانش مهندسین ایرانی و تعدادی از جوانان پرتلاش عرصه مهندسی گرگان در حل اجرا این پروژه میباشد که جزء افتخارات شهرداری گرگان خواهد بود.
وی تصریح کرد: در این روش اجرای پل با قطعات پیشساخته بتنی به صورت کنسولهای تعادلی و با استفاده از کابلهای کششی انجام میگردد.
احمدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: این پروژه از حیث روش اجرا و جلوگیری از ایجاد مشکلات عبور و مرور و ترافیک در زمان اجرا و همچنین از حیث زیبایی و منظر مورد توجه متخصصان و شهروندان عزیر قرار خواهد گرفت و امیدواریم این قسمت از دستاوردها، جبران طولانی تر شدن اتمام زمان پروژه را بنماید.
احمدی با تشریح مشخصات پروژه پل تقاطع شهید قندهاری گفت: عرضه عرشه در هر لاین 85/12 متر، ارتفاع هر قطعه عرشه 2.5 متر، ارتفاع پایه پل (متغیر) حداقل 5.5 متر، طول پل 800 متر، دیواره خاک مسلح رمپهای شرقی و غربی 450 متر، تعداد پایهها 9 ردیف 2تایی، طول بزرگترین دهانه 51 متر و طول کمترین دهانه 25متر است
وی در ادامه افزود: در این پروژه تاکنون حدود 1 کیلومتر جابجایی لوله گاز (250 پوند)، 200 متر لوله گاز(60 پوند)، 120 متر لوله 400 میلیمتر و 300 متر لوله 450 میلیمتر و همچنین جابجایی 400 متر برق فشار متوسط صورت گرفته است.
وی افزود: تاکنون حدود 60 میلیارد ریال در قالب صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت شده است و تا این مرحله علاوه بر اجرای فونداسیون و ستونها و اجرای رمپ شرقی و تولید و نصب قطعات صفر و تولید قسمتی از قطعات عرشه، پروژه 65 درصد پیشرفت داشته و با توجه به اینکه عملیات نصب هم به موازات عملیات تولید قطعات انجام میپذیرد، سرعت فرایند نصب نیز طبق برنامه ریزی و پیشبینی به عمل آمده انجام میشود.
احمدی همچنین تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مصالح و ضرورت افزایش ابلاغ 25 درصد سقف، هزینه اجرای این پروژه تا 150 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. احمدی خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی پل تا پایان سال جاری تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون فنی و عمرانی شهرداری گفت: با توجه به ساخت کارخانه تولید قطعات بتنی پیشساخته عرشه به عنوان سرمایه ماندگار، شهرداری گرگان خواهد توانست در سال آینده و سالهای بعد پلهای مورد نیاز در محل تقاطع هایی که دارای گره ترافیکی و بر اساس اولویت بندی و مطابق با نتیجه مطالعات جامع هستند را در زمان کوتاهی اجرا کند، چرا که از بدو شروع عملیات خاکبرداری و اجرای فونداسیون به طور همزمان تولید قطعات عرشه نیز میتواند به انجام برسد. احمدی از جمله تقاطع های ضروری در حال مطالعه را میدان معلم، تقاطع گلشهر، تقاطع بلوار صیاد و ناهارخوران، تقاطع تابلو و میدان مدرس نام برد که در حال بررسی است.
احمدی گفت: اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح، علاوه بر کاهش ترافیک و تصادفات موجب تسهیل در عبور و مرور و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی خواهد شد.
وی افزود: پروژه های دیگری که به صورت جدی پیگیری شده و با پیشرفت بیش از 80 درصد در شرف تکمیل و بهرهبرداری است پروژه پارکینگ طبقاتی عدالت 17 و مجموعه فرهنگی تجاری شهر واقع در میدان مفتح و ساختمان مجموعه حمل ونقل و ترافیک شهرداری گرگان(تاکسیرانی) است، همچنین پروژه پارک بانوان که دارای زمین اختصاصی چمن مصنوعی و کلوپ ویژه بانوان در عرصه پارک میباشد جزو پروژههای فعال شهرداری گرگان است.
معاون شهردار گرگان در پایان از پروژههای شاخص دیگر در حال پیگیری خبر داد و گفت: به رغم احداث تعداد بسیار زیاد پارکهای محلی در محلات مختلف شهر، پیگیر اجرای پارک بزرگ شهری به همراه شهر بازی، اجرای آب نمای بزرگ موزیکال و اجرای پارکینگهای طبقاتی جدید هستیم.
نظر شما