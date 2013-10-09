15 تن چوب بلوط در جاده سمیرم اصفهان کشف شد

علی حسین بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه اظهار داشت: سارقین در صدد انتقال محموله کشف شده از جنگل های بلوط استان های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد برای تبدیل به ذغال به شهرستان اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد بودند.



وی با بیان اینکه خودروهای ضبط شده بوسیله جرثقیل به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت شهرستان سمیرم انتقال داده شده است، اذعان داشت: این محموله هم اکنون برای پیگیری در یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم متوقف است.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم با تاکید بر اینکه محموله مذکور 15 تن ارزشی برابر 15 میلیون تومان دارد تصریح کرد: بخشی دیگر از این محموله مربوط به سه دستگاه پژو است که دستگاهای پژو نیز در یگان حفاظت شهرستان متوقف است.



بهرامیان تاکید کرد: چوب بلوط به قدری برای تولید ذغال ارزش دارد که برای انتقال آنها از سوی قاچاقچیان از خودروهای سواری نیز استفاده می شود.



وی بیان داشت: درختان بلوط نقش تاثیرگذار برای نگهداری اکوسیستم و استهصال دو سوم آب های شیرین در حوزه زاگرس دارد.



رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم از مسئولان کشوری و لشگری خواست به منظور حفاظت از منابع طبیعی و جنگل های حوزه زاگرس و احیا و اصلاح مراتع زاگرس با متخلفان برخورد قاطع کنند.



وی در پایان گفت: تامین اعتبارات لازم از محل های شهرستانی استانی و حتی ملی نقشی اثرگذار برای ممانعت از اعمال جلادان طبیعت دارد.

