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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۳۶

بهرامیان در گفتگو با مهر:

15 تن چوب بلوط در جاده سمیرم اصفهان کشف شد

15 تن چوب بلوط در جاده سمیرم اصفهان کشف شد

سمیرم - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم گفت: شب گذشته هفت دستگاه سایپا حامل چوب بلوط در مسیر سمیرم اصفهان توسط نیروهای یگان حفاظت و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم و یگان تکاور نیروی انتظامی استان اصفهان کشف و ضبط شد.

علی حسین بهرامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه اظهار داشت: سارقین در صدد انتقال محموله کشف شده از جنگل های بلوط استان های چهار محال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد برای تبدیل به ذغال به  شهرستان اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد بودند.

وی با بیان اینکه خودروهای ضبط شده بوسیله جرثقیل به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و یگان حفاظت شهرستان سمیرم انتقال داده شده است، اذعان داشت: این محموله هم اکنون برای پیگیری در یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم متوقف است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم با تاکید بر اینکه محموله مذکور 15 تن ارزشی برابر 15 میلیون تومان دارد تصریح کرد: بخشی دیگر از این محموله مربوط به سه دستگاه پژو است که دستگاهای پژو نیز در یگان حفاظت شهرستان متوقف است.

بهرامیان تاکید کرد: چوب بلوط به قدری برای تولید ذغال ارزش دارد که برای انتقال آنها از سوی قاچاقچیان از خودروهای سواری نیز استفاده می شود.

وی بیان داشت: درختان بلوط نقش تاثیرگذار برای نگهداری اکوسیستم و استهصال دو سوم آب های شیرین در حوزه زاگرس دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سمیرم از مسئولان کشوری و لشگری خواست به منظور حفاظت از منابع طبیعی و جنگل های حوزه زاگرس و احیا و اصلاح مراتع زاگرس با متخلفان برخورد قاطع کنند.

وی در پایان گفت: تامین اعتبارات لازم از محل های شهرستانی استانی و حتی ملی نقشی اثرگذار برای ممانعت از اعمال جلادان طبیعت دارد.
 

کد مطلب 2152680

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