رفع مشکل ترافیکی طبس نیازمند توجه به ایجاد بازارمحله ها است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن جلالیان ظهر چهارشنبه درهمایش پلیس، امنیت و اصناف درجمع بازاریان طبس اظهارکرد: برقراری امنیت بدون همکاری مردم و سایر دستگاه‌ها امکان پذیر نیست.

وی به اهمیت برقراری امنیت در بازار اشاره کرد و افزود: هرگونه ایجاد ناامنی در بازار به تمام جامعه رسوخ خواهد کرد.

جلالیان با اشاره به جایگاه بازاریان در بین مردم، اضافه کرد: نباید اجازه داد برخی افراد با ارتکاب تخلفی نام نیک بازاریان را خدشه ‌دارکنند.

وی تصریح کرد: تعامل بین بازاریان و پلیس موجب ایجاد امنیت در بازار و جلوگیری از سوء استفاده متخلفین خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس بیان کرد: گران فروشی، کم فروشی و احتکار موضوعی بسیار مهم است که در بحث امنیت داخلی مطرح است و تاثیر بسیاز زیادی روی اذهان مردم نیز دارد و انتظار است درصورت مشاهده این گونه تخلفات به پلیس اطلاع رسانی شود و نباید از کنار آن به سادگی گذشت .

وی یکی از مشکلات مهم در طبس را تجمع بازاردرهسته مرکزی شهر عنوان کرد و افزود: اینکه اکثریت مردم در ساعت پیک و اوج حضور در سطح شهر در بازار هستند مشکلاتی ترافیکی و گاها اجتماعی را بوجود آورده و می آورد که باید مسئولین به این موضوع توجه داشته باشند.

سرهنگ جلالیان راهکار مناسب برای این موضوع را ایجاد بازار محله در محلات مختلف شهر پیشنهاد کرد و گفت: باید براساس برنامه ریزی در تمام نقاط شهر بازار گسترده شود تا هم در تامین مایحتاج مردم کمک و هم مشکلات ترافیکی مرتفع شود.

مشکلات مربوط به کارت خوانها و استفاده کلاهبرداران از موقعیت و توجه بیشتر مردم و کسبه ، ارائه فاکتور و درج قیمت روی کالا، رعایت موازین شرعی و قانونی از طرف اصناف ومجهز نمودن فروشگاهها و مغازه ها به سیستم ایمنی از دیگر محورهایی بود که فرمانده انتظامی طبس در رابطه به آنها برای بازاریان سخن گفت.

رئیس مجمع امور صنفی طبس نیز در ابتدای این جلسه درخواستهای کسبه را جهت بررسی بیان کرد.

عباس برقی تسریع در صدور و تمدید پروانه کسب از طریق نیروی انتظامی، جلوگیری از دلالان و افراد فرصت طلب ودست فروشان در سطح شهر را از جمله درخواستهای کسبه و بازاریان طبس عنوان کرد .

وی افزود: باید از صدور پروانه کسب برای کسانی که در ادارات مشغول به کار هستند جلوگیری شود چرا که بر اساس استانداردهای بین المللی به ازای هر 250 خانوار باید یک واحد صنفی دایر باشد درحالی که این امر در شهرستان طبس به ازای هر 30 خانوار اجرا شده است.

در پایان این همایش از جمعی از فعالین حوزه انتظامی، قضایی و اصناف با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.