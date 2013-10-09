ایثار یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی در جلسه ستاد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: نباید فراموش کرد که فرهنگ ایثارو شهادت در بردارنده آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیر مستقیم جامعه را تحت الشعاع خود قرار می دهد.



وی ایثار را یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی دانست و گفت:دستگاه های فرهنگی در تعامل با یکدیگر در نشر این گنجینه ها موثر هستند.



گنجی اضافه کرد: براین اساس جهاد کشاورزی، اداره کل ورزش و جوانان و سپاه قمر بنی هاشم(ع) در این حلسه به ارایه اقدامات خود پرداختند.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به نتایج برگزاری جلسات این شورا بیان کرد: در این جلسه مقرر شد که دستگاه های متولی وعضو این شورا با تعامل و همکاری نسبت به پیگیری امور مربوط به تجلیل از ایثار گران و ترویج این فرهنگ و انتقال آن به نسل های آینده تلاش و مساعدت کنند.



در ادامه این جلسه نائب رییس شورای ترویج فرهنگ ایثارو شهادت در ضرورت توجه ویژه به تریوج این فرهنگ در جامعه و مشاهده کارکردها و آثار آن در تمامی ابعاد زندگی گفت: باور عمیق و اندیشه بلند انسانیت در یافتن راه های از خود گذشتگی در یافتن عالی ترین معانی و عرفان هاست.



یزدان جلالی یادآور شد: امام خمینی(ره) به عنوان یک رهبر عارف در نشان دادن مسیر حق از باطل و نمایش ارزش این گونه ایثار راه جاودانگی را به بشریت نشان داد و اکنون تسری دادن این ارزش برعهده ما نهاده شده است.