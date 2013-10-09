ثبات عراق با امنیت منطقه گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الفرات،سید عمار حکیم گفت: ثبات و امنیت عراق با ثبات منطقه گره خورده است، بنابر این از کشورهای منطقه می خواهیم که صفحه جدیدی از روابط با عراق بگشایند و همه اقدامات خرابکارانه ای را که از خاک آنها علیه عراق و مردمش انجام می شود، متوقف کنند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خواستار توقف حمایتهای مالی، رسانه ای و تشکیلاتی شد و تاکید کرد: آنچه در سوریه می گذرد برای ما مهم است و این برای ما دردناک است که مشاهده کنیم ملت سوریه با مصایب روبرو هستند و باید گفتگوهای مسالمت آمیزی برای توقف خونریزی ها در سوریه انجام شود.

عمار حکیم بیان کرد: عراق به ثبات و امنیت نیازمند است و باید تروریسم و تکفیری ها محکوم و همه اشکال خشونت متوقف شود.

وی افزود: ما بارها قبلا درباره پدیده کشتار دسته جمعی از طریق انفجارها و اقدامات تروریستی هشدار دادیم و هنوز هم می گوییم که سکوت در قبال این جنایات تروریستی و محکوم کردن آن سبب اشاعه آن در عرصه بین الملل خواهد شد.