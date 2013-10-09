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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

سید عمار حکیم:

ثبات عراق با امنیت منطقه گره خورده است

ثبات عراق با امنیت منطقه گره خورده است

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن درخواست از همه کشورهای منطقه گشودن صفحه جدیدی از روابط با بغداد خواستار توقف اقدامات خرابکارانه علیه عراق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الفرات،سید عمار حکیم گفت: ثبات و امنیت عراق با ثبات منطقه گره خورده است، بنابر این از کشورهای منطقه می خواهیم که صفحه جدیدی از روابط با عراق بگشایند و همه اقدامات خرابکارانه ای را که از خاک آنها علیه عراق و مردمش انجام می شود، متوقف کنند.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق خواستار توقف حمایتهای مالی، رسانه ای و تشکیلاتی شد و تاکید کرد: آنچه در سوریه می گذرد برای ما مهم است و این برای ما دردناک است که مشاهده کنیم ملت سوریه با مصایب روبرو هستند و باید گفتگوهای مسالمت آمیزی برای توقف خونریزی ها در سوریه انجام شود.

عمار حکیم بیان کرد: عراق به ثبات و امنیت نیازمند است و باید تروریسم و تکفیری ها محکوم و همه اشکال خشونت متوقف شود.

وی افزود: ما بارها قبلا درباره پدیده کشتار دسته جمعی از طریق انفجارها و اقدامات تروریستی هشدار دادیم و هنوز هم می گوییم که سکوت در قبال این جنایات تروریستی و محکوم کردن آن سبب اشاعه آن در عرصه بین الملل خواهد شد.

کد مطلب 2152691

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