100 پرواز خارجی از آسمان سیستان و بلوچستان عبور می کند

محمود شيخ روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور اضطراری فرودگاه بین المللی زاهدان در برج مراقبت این فرودگاه در گفتگو با مهر اظهار داشت: فرودگاه زاهدان به عنوان يكي از هشت فرودگاه بين المللي کشور ايران به دلیل قرار گرفتن در مسير كرويدور هوايي بين المللي از اهمیت بسیار بالا و قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرواز های خارجی و عبوری این فرودگاه را به عنوان یکی از مراکز فرود احتیاطی خود می دانند، ادامه داد: تجهیزات و امکانات ناوبری موجود در برج مراقبت از پرواز این فرودگاه با آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی موجود در دنیا همخوانی دارد.

شیخ اضافه کرد: مشخصات و اطلاعات تمامی پروازها به مقصد فرودگاه بین المللی زاهدان قبل از بارگیری و حرکت به صورت آنلاین در اختیار برج مراقبت این فرودگاه قرار می گیرد و در تمامی طول مسیرتمهیدات لازم به منظور تامین ایمنی کامل هواپیماها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه برج کنترل فرودگاه بين المللي زاهدان تا شعاع 140 کیلومتری (70مایلی ) را پوشش مي دهد، افزود: این فرودگاه از نظر موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک به عنوان یکی از 8 فرودگاه مهم و احتیاطی کشور محسوب می شود که تاکنون خدمات زیادی را به پرواز های خارجی و سانحه دیده ارایه کرده است.

شیخ برگزاری مانور اضطراری در باند پرواز فرودگاه بین المللی زاهدان را با توجه به اهمیت و موقعیت حاضر این فرودگاه در کشور اقدامی بسیار مناسب و موثر در راستای افزایش توان نیروهای عملیاتی عنوان کرد.