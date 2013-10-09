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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۶

در طول شبانه روز؛

100 پرواز خارجی از آسمان سیستان و بلوچستان عبور می کند

100 پرواز خارجی از آسمان سیستان و بلوچستان عبور می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئيس اداره مراقبت فرودگاه بين المللي زاهدان گفت: طی هر شبانه روز تعداد 100 پرواز خارجی از آسمان استان سیستان و بلوچستان و از کشورهای مختلف دنیا به صورت ترانزیتی عبور می کنند.

محمود شيخ روز چهارشنبه در حاشیه برگزاری مانور اضطراری فرودگاه بین المللی زاهدان در برج مراقبت این فرودگاه در گفتگو با مهر اظهار داشت: فرودگاه زاهدان به عنوان يكي از هشت فرودگاه بين المللي کشور ايران به دلیل قرار گرفتن در مسير كرويدور هوايي بين المللي از اهمیت بسیار بالا و قابل توجهی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از پرواز های خارجی و عبوری این فرودگاه را به عنوان یکی از مراکز فرود احتیاطی خود می دانند، ادامه داد: تجهیزات و امکانات ناوبری موجود در برج مراقبت از پرواز این فرودگاه با آخرین و پیشرفته ترین تکنولوژی موجود در دنیا همخوانی دارد.

شیخ اضافه کرد: مشخصات و اطلاعات تمامی پروازها به مقصد فرودگاه بین المللی زاهدان قبل از بارگیری و حرکت به صورت آنلاین در اختیار برج مراقبت این فرودگاه قرار می گیرد و در تمامی طول مسیرتمهیدات لازم به منظور تامین ایمنی کامل هواپیماها در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه برج کنترل فرودگاه بين المللي زاهدان تا شعاع 140 کیلومتری (70مایلی ) را پوشش مي دهد، افزود: این فرودگاه از نظر موقعیت سوق الجیشی و استراتژیک به عنوان یکی از 8 فرودگاه مهم و احتیاطی کشور محسوب می شود که تاکنون خدمات زیادی را به پرواز های خارجی و سانحه دیده ارایه کرده است.

شیخ برگزاری مانور اضطراری در باند پرواز فرودگاه بین المللی زاهدان را با توجه به اهمیت و موقعیت حاضر این فرودگاه در کشور اقدامی بسیار مناسب و موثر در راستای افزایش توان نیروهای عملیاتی عنوان کرد.

کد مطلب 2152692

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