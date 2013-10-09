مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات الکترونیک در قزوین افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلي درافشاني روز چهارشنبه در پنجمين جلسه كارگروه تخصصي پژوهش، فناوري و تحول اداري استان که در استانداری قزوین برگزارشد، اظهارداشت: در حوزه دولت الكترونيك با اهدافي كه در قانون مديريت خدمات كشوري و برنامه پنجم توسعه براي اين بخش پیش بینی شده فاصله داريم و بايد ظرفيتي ايجاد كنيم كه از پتانسيل هاي بخش خصوصي در جهت توسعه و تقويت دولت الكترونيك بيش از گذشته استفاده شود.



وي افزود: براي جبران كمبودها و عقب ماندگي هاي دولت الكترونيك بايد همه دستگاهها و ادارات با يكديگر همكاري و تعامل داشته باشند و در خصوص نحوه مشاركت دستگاهها وجود يك تفاهم نامه چند جانبه نيز ضرورت دارد.



معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار با اشاره به نتايج طرح ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان در سال 91 خاطرنشان كرد: هدف از ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي مچ گيري و يا كسب امتياز نيست بلكه شناسايي نقاط ضعف و قوت دستگاهها با هدف بهبود و اصلاح روندها و اقدامات از اهداف اجراي هر ساله اين طرح است.



وي تصریح کرد: بايد نتايج طرح و آسيب شناسي اجزاي آن براي مديران دستگاهها ارسال شود تا براساس يافته هاي آن نقشه راه دستگاه و سازمان خود را ترسيم كنند.



معاون استاندار با بيان اينكه نتايج ارزيابي عملكرد دستگاهها به عنوان شاخص براي ارزشيابي مديران به كار گرفته می شود گفت: اين طرح فرصتي براي ارزیابی توانمندي ها و وضعيت سازمان در اختيار مديران قرار مي دهد به همين دليل علاقمند مشاركت و همكاري همه دستگاهها در اجراي اين طرح هستيم.



وي در پايان از اضافه شدن و همكاري 9 دستگاه جديد در طرح ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در سال گذشته خبر داد و عنوان كرد: تعداد دستگاه هاي شركت كننده در طرح ارزيابي از 46 دستگاه اجرايي در سال 90 به 54 دستگاه افزايش يافته است.