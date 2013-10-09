520 وش پنبه در گلستان خرید توافقی شد

محمدتقی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز برداشت محصول وش پنبه در استان تاكنون 523 تن و 457 كيلوگرم وش پنبه بصورت توافقي توسط شركت تعاوني كشاورزي توليدكنندگان پنبه منطقه گرگان خريداري شده است.
مدير تعاون روستايي استان ابراز داشت: در راستاي حمايت از كشاورزان پنبه كار و تنظيم بازار استان با هماهنگي هاي بعمل آمده خريد توافقي اين محصول توسط شركت تعاوني كشاورزي توليدكنندگان پنبه منطقه گرگان شروع شده است.
رجايي در ادامه بيان داشت: محصول وش پنبه با قيمت توافقي به نرخ روز از كشاورزان پنبه كار استان خريداري مي شود.
وی عنوان کرد: سطح زير كشت محصول وش پنبه در استان 12 هزار هكتار بوده و برآورد مي شود از اين مقدار 25 هزارتن محصول برداشت شود.
لازم بذكر است برداشت محصول وش پنبه در استان از اواخر شهريور ماه شروع و تا پايان آبان ماه ادامه خواهد داشت.
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