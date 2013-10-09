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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۳۰

رجایی:

520 وش پنبه در گلستان خرید توافقی شد

520 وش پنبه در گلستان خرید توافقی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس تعاون روستایی گلستان از خرید توافقی 520 تن وشه پنبه در شبکه تعاون روستایی استان خبر داد.

محمدتقی رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آغاز برداشت محصول وش پنبه در استان تاكنون 523 تن و 457 كيلوگرم وش پنبه بصورت توافقي توسط شركت تعاوني كشاورزي توليدكنندگان پنبه منطقه گرگان خريداري شده است.
 
مدير تعاون روستايي استان ابراز داشت: در راستاي حمايت از كشاورزان پنبه كار و تنظيم بازار استان با هماهنگي هاي بعمل آمده خريد توافقي اين محصول توسط  شركت تعاوني كشاورزي توليدكنندگان پنبه منطقه گرگان شروع شده است.
 
رجايي در ادامه بيان داشت: محصول وش پنبه با قيمت توافقي به نرخ روز از كشاورزان پنبه كار استان خريداري مي شود.
 
وی عنوان کرد: سطح زير كشت محصول وش پنبه در استان 12 هزار هكتار بوده و برآورد مي شود از اين مقدار  25 هزارتن محصول برداشت شود.
 
لازم بذكر است برداشت محصول وش پنبه در استان از اواخر شهريور ماه شروع و تا پايان آبان ماه ادامه خواهد داشت. 
کد مطلب 2152703

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